IT/OT Infra- & systemspecialist
Vattenfall AB / Supportteknikerjobb / Luleå Visa alla supportteknikerjobb i Luleå
2025-09-23
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Vi bygger framtidens elnät och möjliggör energiomställningen till ett fossilfritt samhälle. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i vårt samhällsviktiga uppdrag och bidrar till energiomställningen och en säker elförsörjning för framtida generationer.
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en betydande del i vårt samhällsviktiga uppdrag och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Vattenfall Eldistribution driver en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vårt uppdrag är att underhålla, driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät. Vår verksamhet och en trygg elleverans är avgörande för att samhället alltid fungerar och kan utvecklas.
Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Automationsområdet växer snabbt och Vattenfall Eldistribution installerar allt mer digital utrustning/ automation i elnätet. Förutom reinvesteringsbehov av föråldrad utrustning finns det starka drivkrafter genom ökade krav på färre och kortare elavbrott och möjliggörare för ytterligare digitalisering. Gruppen OT & Automation ansvarar för drift och förvaltning av automationsutrustning, såsom exempelvis RTU'er, HMI'er, switchar och industriella datorer, i hela dess livscykel och jobbar aktivt som teknisk kravställare i anläggningsinvesteringsprojekten.
För att möta framtiden söker vi nu
en driven och lösningsorienterad medarbetare som vill arbeta med installation, övervakning, analys och utveckling av centrala system och säkerhetslösningar i Vattenfalls OT-miljö.
Som OT/IT Systemspecialist i gruppen OT & Automation arbetar man i gränslandet mellan IT och OT. Det innebär arbete med centrala system och säkerhetsrelaterade funktioner såväl som arbete med automationsutrustningar i vår OT miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta operativt med övervakning och incidenthantering i våra OT-system.
Utveckla och implementera lösningar för säker OT-drift.
Infratjänster med fokus på hantering av Vattenfall Eldistributions koncept Service-PC inbegripandes bl a övervakning, provisionering/deployment, backup, anläggningsregister/lagerhantering, felavhjälpning, support, skeppning av utrustning mm
Stöd till investeringsprojekt gällande IT- och automationsutrustning
Förvaltningsarbete och livscykelhantering för IT- och automationsutrustning
Kravställning och granskning av tekniska lösningar vid upphandlingar mot materialleverantörer
Samarbeta med utvecklingsavdelningar såväl internt som externt för att utveckla nya tekniska lösningar.
Kravspecifikation
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning, gärna på högskoleingenjörsnivå med inriktning datateknik, eller förvärvat motsvarande kunskap genom erfarenhet
Erfarenhet av arbete med OT/ICS-miljöer (t.ex. SCADA, DCS).
Kunskap om nätverksövervakning, logghantering och säkerhetsanalys.
Förståelse för industriella protokoll (ex. IEC104, Modbus).
Erfarenhet av Windows-baserade system och klienthantering.
Förmåga att arbeta både strategiskt och hands-on med tekniska lösningar.
Behärskar svenska och engelska obehindrat både i tal och skrift
Har B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och välkomnar både nyutexaminerade studenter och mer seniora kandidater. Som person tror vi att du är du har stor nyfikenhet för tekniska lösningar inom IT och OT, är serviceinriktad och har ett sinne för struktur och ordning. Då kontaktnätet i rollen är brett, både internt och externt, krävs en god samarbetsförmåga och struktur. Vidare tror vi att du är prestigelös och ansvarstagande i ditt egna arbete. Ett krav är att du bör ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du
Har kunskap och erfarenhet inom IT-/OT-säkerhet
Har grundläggande kunskaper i ellära, elkraftssystem, processautomation, IEC 61850, IP-baserade kommunikationslösningar eller projektledning
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande miljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och attraktivt företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall Eldistribution värdesätter allas lika värde och arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
Placeringsort
Luleå
Resor i tjänsten förekommer, främst baserade runt placeringsort.
Kontaktpersoner
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef: chef Christian Falck 072 553 07 61, christian.falck@vattenfall.com
För information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare: Jessica Petersson, jessica.petersson@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Vattenfall Eldistribution är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
