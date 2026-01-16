IT Management Consultant
2026-01-16
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en IT/managementkonsult till ett större förändringsprogram inom offentlig verksamhet, där arkiv, ledningssystem och ärendehantering står i centrum. Initiativet har stor påverkan på organisationens arbetssätt, informationshantering och beroenden till andra pågående satsningar.
Uppdragets fokus är att skapa en ändamålsenlig verksamhetsmässig förflyttning i samband med övergång från en teknisk lösning till en annan. Du stöttar beslutsfattare med analys, designunderlag och vägval för att säkerställa relevant och hållbar hantering av information.
ArbetsuppgifterGenomföra dataanalys och teknisk bearbetning av stora datamängder som underlag för rekommendationer och beslut.
Ta fram beslutsunderlag för både operativa och strategiska vägval kopplade till informationshantering och IT-lösning.
Bidra i utredning och design av en ändamålsenlig IT-lösning i nära samarbete med verksamhet och IT.
Stödja programarbetet genom att omsätta behov och mognadsgrad i organisationen till genomförbara förslag.
Bidra vid implementering av IT-lösningar och säkra att förflyttningen fungerar i praktiken.
KravVana av dataanalys och teknisk bearbetning av stora datamängder.
God förståelse för modern teknik samt förmåga att arbeta med både operativ och strategisk utveckling.
Förståelse för organisatorisk förmåga och mognad, och hur detta påverkar genomförande.
Vana att ta fram beslutsunderlag för operativa och strategiska beslut.
Teknisk kunskap och erfarenhet av implementering av IT-lösningar.
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
