För en av våra kunder i Stockholm söker vi en IT Business Analyst som trivs i en bred och verksamhetsnära roll. Här får du arbeta i en större IT miljö där du kombinerar kravhantering, analys och dialog med många olika delar av organisationen. Du som drivs av att förstå helheter, utforska behov och omsätta idéer till tydliga uppdrag kommer att trivas här.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
I uppdraget kommer du att arbeta i flera olika initiativ inom en större koncernstruktur. Du utgår från ett centralt IT-team och samarbetar tätt med verksamheten för att fånga behov och skapa struktur i komplexa frågor.
Arbetet omfattar bland annat att:
översätta mål, idéer och behov till tydligt definierade uppdrag
genomföra förstudier för att skapa riktning och förståelse
initiera och samla in grundläggande krav för nya initiativ
leda kravarbetet och säkerställa att kraven blir entydiga och verifierbara
analysera data, behov och organisationens arbetssätt för att identifiera förbättringar
arbeta i uppdrag som varierar i omfattning, tidsramar och innehållProfil
Vi söker dig som har energi, nyfikenhet och en förmåga att få människor att öppna upp i dialoger. Du trivs med att prata med många olika intressenter och har lätt att se kopplingar mellan teknik, processer och verksamhetens mål. Du har en bred IT-förståelse och ett genuint intresse för att utveckla arbetssätt.Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet som Business Analyst
Erfarenhet från affärssystem, Supply Chain, logistik eller verksamhetsförändring
Akademisk examen inom relevant område eller motsvarande kompetens
Erfarenhet av att arbeta i större initiativ och i gränslandet mellan IT och verksamhet
Förmåga att leda workshops och driva dialoger med olika intressenter
Erfarenhet av att utveckla eller ta fram processer
Praktisk erfarenhet av agila metoder och arbetssätt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
