IPS-konsulent / arbetsmarknadscoach
Höörs kommun, Kultur, Arbete och Folkhälsa / Personaltjänstemannajobb / Höör Visa alla personaltjänstemannajobb i Höör
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Arbetsmarknadsenheten Drivhuset har ansvar för det kommande aktivitetskravet där det ska arbeta tre arbetsmarknadscoacher. För att komplettera arbetet med aktivitetskravet har vi tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Vårdcentralen i Höör och olika delar av Höörs kommun sökt ett projekt i FINSAM-samverkan. I projektet kommer vi arbeta med en metod som heter IPS och vi söker nu en medarbetare som kan axla det uppdraget. IPS arbetar med 8 grundpelarare och projektet syftar till att testa metoden samt om vi är lyckosamma implementera metoden som ett nytt arbetssätt i Höörs kommun.
Våra arbetsmarknadsenheter samverkar nära varandra och med handläggarna på ekonomiskt bistånd. Även FINSAM-samverkan är präglat av mycket samverkan.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
IPS lutar sig mot åtta grundpelare. Dessa är:
1. Alla klienter som vill arbeta är välkomna, oavsett psykiatrisk diagnos, symtom, arbetslivserfarenheter eller missbruksproblem
2. Målet är ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden
3. Arbetssökandet börjar så snart en klient har uttryckt en önskan om att arbeta
4. Arbetsspecialisten jobbar systematiskt med att etablera kontakt med arbetsgivare och hitta arbetstillfällen
5. Klientens önskemål och intressen är utgångspunkt i planeringen och valet av lämpligt arbete
6. Insatsen är inte tidsbegränsad arbetsspecialisten fortsätter sitt arbete så länge klienten önskar stöd
7.Arbetsrehabiliteringen integreras i klientens övriga kliniska behandling och rehabilitering. Arbetsspecialisten fungerar som en del av det psykiatriska teamet runt klienten
8. Klienter får ekonomisk vägledning tidigt i insatsen och stöd till att vidta åtgärder.
Dessa grundprinciper innebär att arbetet som IPS-konsulent är mycket varierat. Målen är höga i projektet 40 deltagare ska under projekttiden kartläggas och av dessa förväntas minst 20 fortsätta i projektet. Samtliga som går in i projektet förväntas minst hinna komma ut i praktik. Vi har stora förväntningar på att många sen går vidare i arbete eller studier.Kvalifikationer
Kvalifikationer:
* Eftergymnasial utbildning, från högskola, universitet eller YH. Inriktning på utbildning beteendevetenskap, pedagogik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer lämplig.
* Självgående och ha lätt för att ta kontakt med nya människor.
* Van vid att arbete med vuxna personer som har missbruk, psykiatriska diagnoser eller har funktionshinder mot arbete.
* Bra på att både ge stöd, sätta gränser och att lyssna.
* B-körkort.
* Goda kunskaper om arbetsmarknaden.
Meriterande:
* Utbildning inom IPS, SIUS eller liknande metodik.
* Arbetat med IPS eller som SIUS.
* Arbetat med företagsrådgivning eller försäljning.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Månadslön
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/ Arbetsplats
Höörs kommun, Kultur, Arbete och Folkhälsa Kontakt
Projektledare
Susanne Persson susanne.persson@hoor.se 0413 28 338 Jobbnummer
