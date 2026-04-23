Intresseanmälan för lärare
2026-04-23
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla utbildning för barns och elevers personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi arbetar utifrån helhetsidén att lärande och utveckling sker genom trygghet, glädje, lust och engagemang. Vi arbetar tillsammans för att all utbildningsverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Här i Strömstad har vi havet i centrum och livet i fokus - att förena karriär och en salt livsstil året runt är lika naturligt som viktigt för oss som valt att bo i Strömstad! Här kan du kombinera yrkeskarriären med livskvalitet.
Arbetsuppgifter
Vi söker kontinuerligt engagerade och nyfikna lärare som vill bli en del av vår verksamhet.
Som lärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, kreativ och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas. Du inspirerar till lärande, väcker nyfikenhet och stöttar eleverna i både deras kunskapsmässiga och sociala utveckling.
Du blir en del av ett kollegium där samarbete, erfarenhetsutbyte och utveckling är en självklar del av vardagen. Är du ny i yrket erbjuder vi mentorskap som stöd i din start.
Inför höstterminen söker vi legitimerade lärare. Hittar du ingen specifik tjänst som passar just nu är du varmt välkommen att skicka in en intresseanmälan via denna annons. Du är välkommen med din ansökan oavsett om du är intresserad av att arbeta i grundskolan, gymnasiet eller vuxenutbildningen.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en miljö där närhet, engagemang och livskvalitet går hand i hand.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare eller håller på att utbilda dig till lärare. Du har ett genuint engagemang för elevers lärande och utveckling och vill bidra till en skola där alla elever känner sig trygga, sedda och motiverade. Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov och förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din intresseanmälan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321379/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405), https://stromstad.se/flyttahit
Klockaregatan 2 (visa karta
)
452 80 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef förskola och grundskolan F-6
Björn Nilsson bjorn.nilsson@stromstad.se 0526 - 192 26 Jobbnummer
9872910