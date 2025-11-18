Internship: UX Designer för webben
Är du en passionerad UX-designer redo att ge dig ut på en transformativ resa i webbdesignvärlden? Gå med som intern och fördjupa dig i en miljö som främjar kreativitet, innovation och praktisk erfarenhet!Publiceringsdatum2025-11-18Om företaget
RedRiver Consulting and Software AB, är ett ledande konsult- och produktföretag specialiserat på system- och webbutveckling. Med en meritlista av att leverera skräddarsydda IT-lösningar och ge löpande support till några av Sveriges största företag och offentliga myndigheter, är vi stolta över vårt engagemang för spetskompetens och innovation. Vår expertis ligger i Angular 2-11 och React för frontend-utveckling och .NET Core och C# för backend-lösningar
Internship detaljer:
Roll: UX Designer för Web InternKvalifikationer
Kunskaper i UX-designprinciper med fokus på webbgränssnitt.
Bekantskap med designverktyg som Sketch, Figma eller Adobe XD.
En passion för användarcentrerad design och att skapa sömlösa digitala upplevelser.
Stark kommunikationsförmåga för att samarbeta effektivt med tvärfunktionella team.
Ansvar:
Arbeta nära vårt dynamiska team i verkliga projekt, ingjuta din kreativa känsla i UX-design.
Använd användarcentrerade designmetoder för att skapa visuellt tilltalande och intuitiva webbgränssnitt.
Samarbeta i agila miljöer, delta i SCRUM eller andra iterativa utvecklingsmetoder.
Bidra med idéer och lösningar för att förbättra användarupplevelsen på olika plattformar.
Möjlighet till tillväxt:
Få exponering för krångligheterna i UX-design i en stödjande och samarbetsmiljö.
Lär dig av erfarna medarbetare som guidar dig genom nyanserna i verkliga projekt.
Bidra till utvecklingen av webbdesignlösningar för framstående kunder och branscher.
Möjlighet till tillväxt och lärande i en stödjande miljö.
vill förtydliga att detta är en obetald Internship. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
