Internrevisor till Uppsala universitet
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2026-06-22
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Är du nyfiken på att lära dig mer om Uppsala universitet och vill du vara med och bidra till universitetets utveckling? I rollen som internrevisor ingår att granska och lämna förslag till förbättringar inom universitetets verksamhet. Vi erbjuder en kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och utmaningar.
Uppsala universitet är organiserat i tre vetenskapsområden med nio fakulteter och ett femtiotal institutioner. Verksamheten leds av konsistoriet (styrelsen), och rektor är myndighetschef. Därutöver finns en universitetsförvaltning ledd av universitetsdirektören.
Internrevisionen vid Uppsala universitet är en organisatoriskt fristående avdelning som rapporterar direkt till konsistoriet. Avdelningen består av tre internrevisorer och en internrevisionschef. Internrevisionens uppdrag är att självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att universitetet uppnår sina mål och uppfyller myndighetsförordningens krav på effektivitet, regelefterlevnad och god hushållning med statens medel. Arbetet sker i enlighet med internrevisionsförordningen och internationell yrkesstandard. Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som internrevisor kommer du att granska universitetets interna styrning och kontroll inom olika områden. Du planerar, genomför och rapporterar dina granskningar självständigt eller tillsammans med dina kollegor. I arbetet ingår att aktivt delta i internrevisionens omvärldsbevakning, riskanalys och bidra till avdelningens utveckling. Du rapporterar till internrevisionschefen och presenterar dina granskningar, både skriftligt och muntligt, för revisionsutskottet.
Arbetet inom internrevisionen sker i nära samarbete och dialog. Du har kontakter med olika delar och nivåer inom universitetet vilket kräver att du med bibehållen självständighet och integritet etablerar ett gott samarbete med de delar av verksamheten som granskas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi, samhällsvetenskap, juridik eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Flerårig erfarenhet av intern och/eller extern revision, alternativ annan yrkeserfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
En mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska samt god förmåga att tillgodogöra dig komplex information på engelska.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som:
Är självgående och kan hålla deadlines.
Är strukturerad och analytisk.
Har god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
Kan leva upp till internrevisionens krav på objektivitet och personlig integritet.
Har god samarbetsförmåga.
Önskvärt meriterande i övrigt
Erfarenhet av internrevision inom offentlig verksamhet.
CIA (Certified Internal Auditor) eller annan certifiering inom området.
Om anställningen: Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Vill du veta mer? Kontakta internrevisionens chef Fariba Cavegård, 018-471 63 50, fariba.cavegard@uu.se
.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast 24 augusti 2026,UFV-PA 2026/2168. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med ansökan.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
)
752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Universitetsförvaltningen, Internrevisionen Jobbnummer
9973796