Gruppchef LFU, Göteborg
Samhall Aktiebolag / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-07-31
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Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns – för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 25 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Om tjänsten Som gruppchef för LFU (lönebidrag för utveckling i anställning) på Samhall ansvarar du för medarbetare med visstidsanställning där målet är en anställning hos en annan arbetsgivare. Utvecklingen sker genom utbildning och i arbete ute hos våra kunder, eller på andra praktikplatser, och i arbetsuppgifterna ingår bland annat att matcha medarbetare mot verksamhetens uppdrag och affärer. Stort fokus kommer att ligga på att coacha våra medarbetare till anställning hos annan arbetsgivare och genom att knyta kontakter med företag och arbetsgivare kommer du att driva övergångsarbetet lokalt.
Du skapar en god samordning och samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Samhall för att lyckas med ditt uppdrag. Du har fullt personalansvar för din personal och har utifrån detta lönesamtal, mål- och utvecklingssamtal och rehabiliteringsansvar. Tjänsten förutsätter att du har ett gott självledarskap med en hög vilja att driva och utveckla. Du arbetar dagligen för att utveckla arbetsförmågan hos din personal, minska sjukfrånvaro samt verkar för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. I arbetet ingår också kompetensplanering, inventering av utbildningsbehov och att hålla utbildningar.Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Ledarskapserfarenhet med personalansvar
Dokumenterad erfarenhet av rehabiliteringsarbete & personalutveckling
Kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar
Lägst gymnasial utbildning
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Som person trivs du med att möta människor och har stor förmåga att leda samt tror på människors förmåga till utveckling. Du ser möjligheter för att kunna matcha rätt medarbetare till rätt utveckling och du har hög kommunikativ förmåga. Du är driven, strukturerad och van att arbeta självständigt utifrån ett mål- och resultatinriktat arbetssätt. Du är en lagspelare som samspelar med andra med fokus på distriktets utveckling.
Då många av våra kunder kräver säkerhetsprövning behöver du bli godkänd vid en säkerhetsprövning för att vara aktuell för anställning.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter. Det tror vi gör oss till en mer kreativ, utvecklande och inkluderande arbetsplats. Därför söker vi alltid personer som kan bidra med nya perspektiv och erfarenheter.
Om du har frågor eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tillträde: Enl överenskommelse
Geografisk placering: Du utgår från vårt kontor i Göteborg men arbetar aktivt ute i verksamheten i hela distriktet.
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Rekryterande chef: Enrico Stolz nås för frågor på enrico.stolz@samhall.seFacklig kontakt
Linda Hinderyd, Ledarna 072-2044967 Asim Zilic, Saco 070-3594515 Susanne Petterson, Unionen 070-2826191 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7999450-2126252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall Aktiebolag
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Marieholmsgatan 10C (visa karta
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415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
10017551