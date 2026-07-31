Sjuksköterska Till Laro I Landskrona Och/eller Lund
PaMeLaro AB / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-07-31
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PaMeLaro AB i Lund
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Legitimerad sjuksköterska till LARO-mottagning i Landskrona och/eller Lund
Vill du arbeta i ett erfaret team där samarbete, relationer och kvalitet står i centrum?
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska som vill bli en del av vår LARO-verksamhet i Landskrona och/eller Lund.
Hos oss är du aldrig ensam. Vi arbetar tätt tillsammans varje dag i ett multiprofessionellt team där kommunikation, tillit och gemensamma bedömningar är en självklar del av arbetet. Vi tror att den bästa vården skapas när olika professioner samarbetar nära varandra och delar kunskap, erfarenheter och ansvar.
Från och med den 1 maj 2026 bedrivs verksamheten inom ramen för ett nytt avtal enligt LOU på uppdrag av Region Skåne. Verksamheten är däremot väletablerad. Våra medarbetare har lång erfarenhet av LARO och har arbetat tillsammans under många år. Det innebär tydliga arbetssätt, hög kompetens och ett tryggt arbetsklimat.
Vi erbjuder en evidensbaserad, strukturerad och respektfull behandling där patientens hälsa, livskvalitet och långsiktiga rehabilitering står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som sjuksköterska har du en central roll i patientens behandling. En stor del av arbetet handlar om att skapa långsiktiga och professionella relationer där du lär känna patienten, följer utvecklingen över tid och tillsammans med patienten arbetar mot individuella mål.
Vi söker dig som uppskattar det nära patientmötet och som tycker att det är viktigt att förstå människan bakom diagnosen. Du ser värdet i kontinuitet och motiveras av att följa patienters förändringsresa.
Arbetet sker i nära samarbete med sjuksköterskor, läkare, psykologer, kuratorer och övriga professioner. Vi kommunicerar kontinuerligt under arbetsdagen och hjälps åt i både små och stora frågor. Hos oss är det naturligt att be om råd, dela erfarenheter och tillsammans hitta de bästa lösningarna för patienten.Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
läkemedelshantering
provtagning
patientuppföljning
motiverande och stödjande samtal
dokumentation och uppföljning
samverkan med andra vårdgivare och myndigheter
aktiv medverkan i teamets gemensamma vårdplanering
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är legitimerad sjuksköterska och trivs med att arbeta nära både patienter och kollegor. Du har ett professionellt och respektfullt bemötande och ser relationen till patienten som en viktig del av behandlingen.
Vi tror att du:
tycker om att arbeta i team och värdesätter ett öppet samarbete
kommunicerar tydligt och bidrar till ett positivt arbetsklimat
är nyfiken på patientens mål, resurser och utveckling
är trygg, strukturerad och ansvarstagande
uppskattar att arbeta långsiktigt med kontinuitet och kvalitet.
Erfarenhet av psykiatri, beroendevård eller LARO är meriterande men inget krav. Vi välkomnar även dig som vill utvecklas inom området.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en verksamhet där kvalitet, respekt och samarbete genomsyrar det dagliga arbetet.
Du får arbeta tillsammans med erfarna kollegor och en kliniskt närvarande ledning. Vi värdesätter ett öppet klimat där det finns utrymme för dialog, lärande och professionell utveckling.
Övrig information
Tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse.
Placering sker i Landskrona och/eller Lund beroende på verksamhetens behov och överenskommelse.
Vi tillämpar sex månaders provanställning. Utdrag ur belastningsregistret samt legitimationskontroll ingår som en del av rekryteringsprocessen.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen löpt ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: mn@larokarnan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan sjuksköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PaMeLaro AB
(org.nr 559240-5467) Arbetsplats
Vuxenpsykiatrimottagning Laro Kärnan Kontakt
Verksamhetschef
Mette Niltorp mn@larokarnan.se Jobbnummer
10017557