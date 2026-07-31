Miljö- och hälsoskyddsinspektör till Hultsfreds kommun
Hultsfreds kommun, Miljö- och byggnadsförvaltning / Hälsoskyddsjobb / Hultsfred Visa alla hälsoskyddsjobb i Hultsfred
2026-07-31
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, Vimmerby
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Miljö- och byggnadsförvaltningen är en gemensam förvaltning för Hultsfreds och Vimmerby kommuner. Vi arbetar med frågor inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, tobak, bygglov, detaljplanering, bostadsanpassning, kartor och mätning.
Nu söker vi en miljö-och hälsoskyddsinspektör som tillsammans med oss vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling.
Din anställning kommer att vara i Hultsfreds kommun men tjänsten innebär arbete i både Hultsfred och Vimmerby i och med att vi har kontor på båda orterna.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör blir du en del av ett team som ansvarar för miljöskyddstillsyn enligt miljöbalken. Vi söker en miljöskyddshandläggare. Arbetsuppgifterna kan anpassas utifrån din bakgrund.
Vi använder ärendehanteringssystemet EDP Vision.
Arbetet innebär täta kontakter med företag, medborgare och andra aktörer som du ska kunna bemöta på ett professionellt sätt och leverera en god service. Kvalifikationer
Du är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör eller har en annan utbildning som vi bedömer är likvärdig.
Har du erfarenhet av att arbeta med förorenade områden, ekologi eller strandskydd är det meriterande.
Du är en initiativrik och lösningsorienterad person som kan arbeta både självständigt och i grupp. Arbetet förutsätter att du har en god förmåga att bedriva ett förtroendefullt myndighetsarbete i möten med människor och att uttrycka dig väl i tal och skrift.
I övrigt krävs B-körkort.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning. Känner du att du är rätt person för uppdraget? Skicka in din ansökan redan idag!
Undrar du över något så tveka inte, kontakta oss!
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning.
Läs mer om våra förmåner på vår hemsida:
Hultsfred erbjuder dig - Jobba i Hultsfred (https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/)
Kontaktperson Fackliga företrädare
Emelie Ahlstrand Fackliga företrädare nås
Avdelningschef genom kommunens växelemelie.ahlstrand@hultsfred.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337795". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds Kommun
(org.nr 212000-0712)
577 26 HULTSFRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hultsfreds kommun, Miljö- och byggnadsförvaltning Kontakt
Fackliga företrädare nås via kontaktcenter +46103542000 Jobbnummer
10017533