Flexvik Bemanning söker omg en Anläggnings maskinist till Borlänge
Grünewald-Decker AB / Maskinförarjobb / Stockholm Visa alla maskinförarjobb i Stockholm
2026-07-31
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Nu söker Flexvik Bemanning en Anläggnings förare som kan köra 6-tons bandare och utföra dräneringar. Uppdraget ligger i Skedvi och Borlänge.
Uppdraget börjar på tisdag 4/8 och pågår en längre period, ev till i vår
Vi betalar boende och resa till och från uppdrags platsen
Sänd in ditt cv till oss redan i dag
Var vänlig och sök endast ifall du kan ta uppdraget och svarar i telefonen om vi försöker kontakta dig. Vi lämnar alltid ett meddelande om att vi har ringt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104)
114 27 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
10017528