Flexvik Bemanning söker omg en Anläggnings maskinist till Borlänge

Grünewald-Decker AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2026-07-31


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Nu söker Flexvik Bemanning en Anläggnings förare som kan köra 6-tons bandare och utföra dräneringar. Uppdraget ligger i Skedvi och Borlänge.
Uppdraget börjar på tisdag 4/8 och pågår en längre period, ev till i vår
Vi betalar boende och resa till och från uppdrags platsen

Sänd in ditt cv till oss redan i dag
Var vänlig och sök endast ifall du kan ta uppdraget och svarar i telefonen om vi försöker kontakta dig. Vi lämnar alltid ett meddelande om att vi har ringt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grünewald-Decker AB (org.nr 559363-5104)
114 27  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
FlexVIK Bemanning

Jobbnummer
10017528

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