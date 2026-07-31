Finansinspektionen söker studenter för extrajobb i höst
Finansinspektionen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-31
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Läser du inom juridik eller ekonomi och vill ha ett meriterande extrajobb? Nu söker Finansinspektionen (FI) studenter som kan stötta oss!
Om jobbet
Som studentmedarbetare på FI är du placerad på något av våra områden där du stöttar ordinarie personal. Du kan komma att ha kontakt med företag och allmänheten samt hanterar administrativa uppgifter. I rollen kan du även komma att hantera inkommande ärenden, sekretessprövningar, registrering i system, analyser och sammanställning av information.
Tjänsten innebär ett tätt samarbete med kollegor inom FI och du ges stor möjlighet att utöka dina kunskaper om finansmarknaden.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
studerar heltid på jurist- eller ekonomprogrammet och har avklarat minst 60 hp alternativt om du enbart söker sommarjobb och tar examen att du har tidigare erfarenhet av likvärdigt arbete
kan arbeta cirka två dagar i veckan vid sidan av dina studier
har intresse för finansmarknaden och FI:s roll
uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
har minst ett år kvar på dina studier alternativt att du har tidigare erfarenhet från likvärdig roll för att kunna hinna sätta dig in i rollen på bästa sätt
har erfarenhet från finanssektorn, advokatbyrå, myndighet eller annan relevant erfarenhet.
Om dig
I det här jobbet behöver du kunna
driva ditt arbete framåt, ta beslut inom ditt ansvarsområde och strukturera ditt arbetssätt
bidra till ett gott samarbete
vara hjälpsam, flexibel och bemöta andra på ett vänligt och respektfullt sätt
vara effektiv även när uppgifterna är rutinartade.Publiceringsdatum2026-07-31Om företaget
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg. Vi använder urvalsfrågor som en del i rekryteringsprocessen.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform:
Anställningen är en tidsbegränsad anställning vid behov och med tillträde efter överenskommelse. Anställning sker terminsvis med goda möjligheter till fortsatt anställning kommande terminer. Under sommarperioden juni-augusti finns eventuell möjlighet till anställning.
Omfattning:
DeltidKontaktperson för detta jobb
Linda Cyrén, Enhetschef, 08-408 98374
Sista ansökningsdag:
2026-08-21
#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235)
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Finansinspektionen Jobbnummer
10017534