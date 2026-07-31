Redovisningsansvarig till Scandian AB Göteborg
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2026-07-31
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Scandian är ett internationellt export- och projektbolag med rötter i svensk ingenjörskonst och med gedigen erfarenhet av globala affärer och framgångsrika projekt världen över. Nu söker Scandian dig som vill ta ett helhetsansvar för redovisningen och dela dagen och utsikten tillsammans med oss högt upp i Läppstiftet!
Om rollen
Som Redovisningsansvarig hos Scandian AB driver du arbetet självständigt, men i ett nära samarbete med CFO och övriga verksamheten. Din insats syns direkt och du får möjlighet att påverka både arbetssätt och processer. Det här är en roll för dig som trivs i ett sammanhang där det är högt i tak och där ett prestigelöst arbetssätt uppskattas. Du växlar naturligt mellan detaljer och helhet, och bidrar till att skapa struktur, kvalitet och effektivitet i ekonomiarbetet.
Dina ansvarsområden
Ansvara för löpande redovisning i tre bolag, inklusive bokföring, avstämningar och kvalitetssäkring
Hantera kund- och leverantörsreskontra, betalningar, bankavstämningar samt påminnelse- och kravhantering
Moms- och skattehantering, inklusive deklarationer och löpande dialog med Skatteverket
Självständigt upprätta månadsbokslut samt ta fram rapporter och underlag till CFO, ledning och revisorer
Effektivisera processer och affärssystem
Lönehantering för ca 10 personer
Vem är du?
Du har tidigare erfarenhet av att ansvara för hela redovisningsprocessen i ett eller flera bolag med internationell koppling. Känner dig trygg i din redovisning, bokslut, moms och skatter. Meriterande men inget krav, är om du kommit i kontakt med momsfrågor kopplade till nationell och internationell handel samt momsregler vid import och export. Vidare besitter du god systemvana (Scandian arbetar i Visma) och är en van Excelanvändare. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Som person är du noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du får ta ägarskap, där din förmåga att skapa struktur och förbättra arbetssätt gör skillnad. Trivs du i en entreprenörsdriven miljö, triggas av att få vara med på en spännande tillväxtresa och bidra till värdefulla projekt runt om i världen – då är detta rollen för dig!
Hur ansöker jag? I den här rekryteringen samarbetar Scandian AB med MPYA Finance. Vid eventuella frågor kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Anette Zantelid tfn 0732-036777 eller Elin Antonsson tfn 0709-318769. Ansökan sker via www.mpyafinance.se.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi kommer påbörja urvalsarbetet av inkomna ansökningar v 32 pga. semestertider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8036274-2126245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mpya Finance AB
(org.nr 559069-1555), https://ansokan.mpyafinance.se
Packhusplatsen 2 (visa karta
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411 13 GÖTEBORG Arbetsplats
Mpya Finance Jobbnummer
10017549