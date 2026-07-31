kvinnliga assistenter sökes till tjej i Spånga ojämna veckor kvällar och he
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-07-31
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Jag söker nu assistenter som vill bidra till lek och bus i min vardag.
Jag föddes med en sällsynt hjärnskada som gör att jag behöver hjälp med det mesta i min vardag vilket innebär allt mellan förflyttning, av- och påklädning, hygien, mediciner, lek och bus till sjukgymnastik och sondmatning (via peg). En del vård ingår i jobbet och du behöver vara noggrann och även ha god fysik då det kan vara en del manuella lyft och förflyttningar.
Jag ser gärna att du som söker är en glad och engagerad kvinna som är rökfri, tål katter, talar flytande svenska, kan läsa och skriva på svenska. Har du studerat inom vård och omsorg eller jobbat med barn inom personlig assistans är det en bonus men viktigast är personkemin mellan oss.
Tjänsten är hos min mamma i Spånga men kan hända att du får hoppa in hos även pappa i Bromma vid behov. Närmsta tunnelbana är Rissne, det tar ca 15 min promenad till arbetet
Du börjar ditt vardags pass i min skola i Solna måndagar och tisdagar.
Ojämna veckor i Spånga
Måndag, tisdag och torsdag 16.15-22.00
Lördagar 08.30-21.00
Tjänstegrad: ca 50% med start omgående. Du kommer få gå betald introduktion så du blir bekväm i rollen och skapa relationen med mig.
Vi kontaktar de som kan vara aktuella för intervju.
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete med "Barn med funktionshinder" från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Gustav III:s Boulevard 42 (visa karta
)
169 74 SOLNA Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
10017545