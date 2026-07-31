Vi söker lagerpersonal till uppdrag i Göteborgsområdet!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-31
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Vår kund i Göteborg söker nu en engagerad lagermedarbetare som vill bli en del av ett sammansvetsat team. Här erbjuds du en varierande roll i en välorganiserad lagerverksamhet där kvalitet, säkerhet och samarbete är en självklar del av vardagen.
Som lagermedarbetare blir du en viktig del av det dagliga lagerflödet. Arbetet är fysiskt och tempofyllt, vilket passar dig som trivs med ett aktivt arbete och motiveras av att bidra till en effektiv och välfungerande verksamhet.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Plocka, packa och färdigställa kundorder
Hantera in- och utleveranser
Köra truck och transportera gods inom lagerverksamheten
Förbereda och kontrollera produkter inför leverans
Hantera enklare avvikelser och bidra till ett effektivt arbetsflöde
Bidra till ordning, säkerhet och struktur på lagret
Utföra övriga förekommande arbetsuppgifter inom lager och logistikOm tjänsten
Placeringsort: Göteborg
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, måndag–fredag
Start: Enligt överenskommelse, gärna omgåendeProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av lager, logistik eller produktion och som trivs i en roll där struktur, ansvar och samarbete är en naturlig del av arbetsdagen. Du är noggrann, engagerad och har förmågan att arbeta effektivt utan att tumma på kvaliteten.
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och tar egna initiativ när det behövs. Du trivs i ett högt arbetstempo, har ett gott säkerhetstänk och bidrar till en positiv arbetsmiljö där ni arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av lager-, logistik- eller produktionsarbete
Giltigt truckkort med behörighet A och B
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Praktisk erfarenhet av truckkörning i det dagliga arbetet
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Posti Kontakt
Jacob Orelöv Jacob.orelov@posti.com +46 70 282 75 95 Jobbnummer
10017519