Internkonsult - säkerhet & beredskap
2026-01-30
Konsulttjänster är en intern konsultorganisation inom Västra Götalandsregionen som erbjuder tjänster till alla regionens verksamheter inom olika kompetensområden; säkerhet, miljö, projekt- och förändringsledning, verksamhetsutveckling, kommunikation och administration.
Med stort engagemang och hög samlad kompetens bidrar våra 95 medarbetare till regionens utveckling genom att avlasta, stödja och utveckla kärnverksamheten.Dina arbetsuppgifter
I arbetet som säkerhetskonsult inom säkerhet och beredskap kommer du arbeta som internkonsult för regionens alla verksamheter och koncernövergripande projekt. Det är ett variationsrikt arbete med stora möjligheter till utveckling, hos en stor arbetsgivare med mycket bred verksamhet. Här får du möjlighet att växla mellan strategiska och operativa uppdrag. Du blir en del av vår konsultenhet, och en viktig del av Västra Götalandsregionens säkerhetsarbete som är högt prioriterat!
I rollen som säkerhetskonsult kommer du att vara med att stödja, utveckla och genomföra uppdrag inom våra förvaltningars systematiska säkerhetsarbete.
Exempel på uppdragsområden kan vara:
Metodstöd och projektledning eller genomförande i verksamheternas arbete med säkerhetsanalyser, utredningar och styrande säkerhetsdokument
Stöd i verksamhetens arbete med kontinuitetsplanering
Stödja verksamheten i att utveckla arbetet med beredskap, krishantering och VGRs förmåga att vara en aktiv part i det civila försvaret
Ge förslag på samt genomföra för verksamheten relevanta utbildningar och övningar
Konsultenheten består idag av ett engagerat team med bred kompetens inom flera professioner och olika bakgrunder. Vi tar stort ansvar och ser värdet av att stötta varandra. Lärande och kompetensutveckling är högt prioriterat för att utveckla oss som individer och vårt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskole-, yrkeshögskole- eller universitetsutbildning alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god och bred erfarenhet av säkerhetsarbete så som exempelvis säkerhet ur ett allriskperspektiv, risk- och sårbarhetsanalyser och säkerhetsskydd. Du är väl bekant med hur man arbetar systematiskt med säkerhet och hur man bygger en stabil säkerhetskultur. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av konsultativt arbete.
Som person är du är trygg och välorganiserad och agerar på ett sätt som skapar förtroende. Du trivs med att växla mellan olika arbetsuppgifter och uppdrag och kan omprioritera vid behov. Vi tror att du har en god analytisk och pedagogisk förmåga och bidrar till ett gott samarbetsklimat i dina uppdrag.
För tjänsten krävs och en mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen
I denna process kommer vi inte att läsa några personliga brev. Istället för ett personligt brev, kommer du att få besvara ett antal frågor där du får beskriva dina erfarenheter. Var så utförlig du kan i dina svar. Vi ber dig därför att endast ladda upp ditt CV när du registrerar din ansökan.
Vi planerar att genomföra intervjuer den 3, 5 och 6 mars, så sätt gärna av dessa datum i din kalender när du skickar din ansökan.
För frågor som rör tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Lars Berko.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass vilket kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll kan genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 22 februari!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
