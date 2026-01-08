Interimschef sökes omgående - Stockholm
2026-01-08
Uppdraget avser en interimschef som tillfälligt går in som enhetschef för en verksamhet med ansvar för interoperabilitet, inom en större avdelning för digital infrastruktur, under ordinarie chefs tjänstledighet.
I rollen ingår det fulla chefskapet på enhetsnivå, med ansvar för bland annat:
resurs- och kompetensplanering
budgetarbete och uppföljning
medarbetarsamtal och arbetsmiljö
verksamhetsstyrning och rapportering
Enhetschefen arbetar i nära dialog med medarbetarna och har som huvuduppgift att skapa goda förutsättningar för teamet att lyckas i sitt uppdrag, genom ett tillitsbaserat och inkluderande ledarskap.
Organisationen har ett nationellt uppdrag att utveckla och stärka interoperabilitet inom hälso- och sjukvårdsrelaterad digital infrastruktur, vilket i korthet innebär att möjliggöra effektiv och säker datadelning mellan olika organisationer, verksamhetsprocesser och IT-system. Den aktuella enheten består idag av cirka 20-25 medarbetare.
Som interimschef ansvarar man för att leda, stabilisera och vidareutveckla enhetens verksamhet. Ett centralt fokus i uppdraget är att säkerställa rätt organisation, arbetssätt, processer och rapporteringsstrukturer för att verksamheten ska kunna leverera enligt sitt uppdrag. I rollen ingår även att säkra långsiktig kompetensförsörjning samt att stärka både individers och teamets arbetssätt.
Interimschefen arbetar nära avdelningsledningen samt i samverkan med andra chefer och funktioner inom organisationen, och förväntas bidra till ett samordnat och effektivt ledarskap.
För att lyckas i uppdraget krävs gedigen erfarenhet av chefskap i komplexa och växande verksamheter, gärna inom digital infrastruktur. Rollen ställer höga krav på förmåga att kombinera strategiskt perspektiv med operativt genomförande, samt att vara en coachande ledare som stärker medarbetares självledarskap. Erfarenhet av samverkan med arbetstagarorganisationer är meriterande, liksom kunskap om hälso- och sjukvårdssektorn.
Skall-krav
Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av chefskap, lägst på enhetsnivå
Erfarenhet av att leda komplex verksamhet inom digital infrastruktur
Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och att skapa engagemang i team
God förståelse för interoperabilitet och digitala infrastrukturer
Förmåga att omsätta strategiska mål till operativa aktiviteter
Förmåga att snabbt sätta sig in i en verksamhet och leverera resultat inom begränsad tid
Erfarenhet av samverkan med både interna och externa aktörer
Tydlig, inkluderande och förtroendeskapande kommunikationsförmåga
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
Relevant examen från universitet/högskola/yrkeshögskola eller minst tio (10) års erfarenhet av chefskap på enhetsnivå
Möjlighet att påbörja uppdraget den 19 januari 2026
Uppdraget ska kunna genomföras på plats i Stockholm under kontorstid, med möjlighet till digitalt arbete enligt organisationens behov och beslut
Bör-krav
Erfarenhet av samverkan mellan flera aktörer ur ett interoperabilitetsperspektiv
Erfarenhet av att etablera eller bygga upp ny verksamhet inom offentlig sektor
Erfarenhet från verksamhet inom hälsa, vård eller omsorg
Intervjuer planeras preliminärt att genomföras digitalt den 15 januari. Konsulten behöver vara tillgänglig för intervju detta datum.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-01-19
Slutdatum är 2026-06-30. Möjlighet till 3 månaders förlängning vid 2 tillfällen som längst till och med 2026-12-30
Sista ansökningsdagen: 2026-01-08
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
