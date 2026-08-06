Personlig assistent sökes till aktiv och nyfiken 22-åring
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-08-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en positiv, ansvarsfull och initiativrik person som vill göra verklig skillnad i någons vardag? Då kanske du är den jag söker!
Jag är en glad, social och nyfiken kille på 22 år som söker en personlig assistent för deltidsarbete på kvällar, helger och lediga dagar enligt överenskommelse.
Som min assistent blir du en viktig del av min vardag. Du följer med mig på olika aktiviteter, hjälper mig med dagliga sysslor och bidrar med idéer till roliga och meningsfulla saker att göra både hemma och ute på stan. Jag tycker bland annat om att bada, besöka museum, vara ute i naturen och upptäcka nya platser och upplevelser.
Jag behöver stöd i kommunikation, socialt samspel och vissa praktiska moment i vardagen. Arbetet innefattar inga kroppsnära insatser. Jag bor för närvarande hemma hos mina föräldrar, så det är viktigt att du känner dig bekväm med att arbeta i ett hem där flera personer delar vardagen.
Vem är du?
Du är mellan 20 och 35 år.
Du är gärna kille, men personkemi är viktigast.
Du talar och förstår svenska väl.
Du har gärna erfarenhet av autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF).
Kunskap om lågaffektivt bemötande är meriterande.
Framför allt är du trygg, lyhörd, flexibel och villig att lära dig.
Hos mig får du ett varierande arbete där du bidrar till att skapa en aktiv, rolig och utvecklande vardag tillsammans med mig.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
120 64 STOCKHOLM Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10024380