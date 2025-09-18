Interimschef anläggningsenhet
Vi söker en Interimschef till en anläggningsenhet
Uppdragsbeskrivning
Gruppchefen samordnar, leder och styr anläggningsverksamheten inom enheten för bygg och anläggning på ett effektivt sätt för att nå enhetens uppsatta mål, tillsammans med enhetschefen. Gruppchefen är projektägare för allmänna anläggningar och har det yttersta ansvaret för byggandet av anläggningar i kommunen och därmed för att samordna, leda och styra delprojekt allmänna anläggningar så att huvudprojektets mål uppnås.
Gruppchefen företräder kunden som byggherre och ombud i kommunens anläggningsentreprenader. Gruppchefens roll syftar till att bidra i arbetet med utveckling av arbetssätt och processer inom anläggningsenheten. Gruppchefen ska agera handledare och mentor till sina projektmedlemmar samt attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare för att nå enhetens mål. Gruppchefen rapporterar till enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp.
Erfarenhetskrav
Minst 20 års erfarenhet av arbete inom samhällsbyggnad.
Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad.
Tidigare erfarenhet av 3 liknande uppdrag som interimschef i en politiskt styrd organisation.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan!
