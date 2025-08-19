Interimschef
2025-08-19
Vi söker en Interim Fastighetschef till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala
Är du en erfaren och drivande ledare inom fastighetsområdet? Vi söker nu en senior interim chef till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala, för ett uppdrag med start den 1 oktober 2025. Detta är en spännande möjlighet för dig som vill axla en ansvarsfull chefsroll och bidra till en samhällsviktig verksamhet.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder.
Ansvarsområden
Som interim fastighetschef på SVA kommer du att spela en nyckelroll i ledningen och utvecklingen av fastighetssektionen (FAS). Du kommer att ansvara för myndighetens lokalplanering, lokalförsörjning och lokalförvaltning, inklusive hantering av hyres- och underhållskostnader. I dina uppgifter ingår även att tillhandahålla tekniskt stöd för speciallokaler som säkerhetslaboratorier, ansvara för strategisk fastighetsutveckling samt hantera fysiska arbetsmiljöfrågor. Du kommer att vara en viktig dialogpart med hyresvärden och arbeta med att planera och beställa åtgärder i fastigheten. Rollen innebär också att stödja kontorsnära tjänster i samråd med sektionen för teknisk support och lokalvård.
Uppdraget kräver en mycket senior profil med gedigen kunskap inom lednings- och fastighetsfrågor. Du ska ha vana av att hantera avtal med hyresvärdar och andra parter samt kunna agera som ett kvalificerat stöd till myndighetens ledning. Nära samarbete med bland annat säkerhetssektionen är en naturlig del av rollen. Vi söker dig som är erfaren, orädd och självgående, med förmågan att bereda frågor för högre ledning och driva flera parallella projekt inom fastighetssektionens ansvarsområde.
Uppdraget är initialt på heltid med start den 1 oktober 2025 och beräknas pågå till och med den 31 december 2025, med möjlighet till förlängning upp till tre månader (till och med 31 mars 2026). Omfattningen är inledningsvis 50-100% i oktober och sedan 100% i november/december. Arbetet bedrivs huvudsakligen på plats i SVA:s lokaler på Ultuna i Uppsala, med viss möjlighet till distansarbete.Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla följande krav:
Universitets- eller högskoleutbildning som bedöms relevant, exempelvis examen inom projektledning eller byggnadsingenjör, eller motsvarande som SVA bedömer likvärdig.
Minst 6 års erfarenhet från ledande befattning inom fastighetsfrågor och/eller drift.
Minst 6 års erfarenhet i ledande befattning som chef och/eller projektledare, varav minst 2 år i rollen som chef.
Erfarenhet av förhandlingar med externa parter.
Erfarenhet av upphandling av varor och tjänster.
Förmåga att leda medarbetare, hantera verksamhetsledning och budget.
För att vi ska kunna ta dig vidare i processen är det viktigt att samtliga ovanstående krav tydligt framgår i ditt CV.
Meriterande för tjänsten
Tidigare kunskap eller kännedom om SVA eller annan laborativ verksamhet är meriterande, då verksamheten är relativt komplex.
Säkerhetsklassad tjänst
Tjänsten är säkerhetsklassad i nivå 2, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras av vald konsult.
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
