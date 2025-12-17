Interimchef till konsultuppdrag

Promediqa Group Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm
2025-12-17


Interimchef till konsultuppdrag!
Vi söker en erfaren interimchef för ett tidsbegränsat uppdrag med start i januari-juni med en tjänstgöringsgrad på ca 80 %.
I rollen ansvarar du för att leda och genomföra strukturerade, kompetensbaserade rekryteringsprocesser på chefsnivå. Du är van vid att driva rekryteringar självständigt och leverera resultat av hög kvalitet, samtidigt som du säkerställer att arbetet följer branschstandard och gällande regelverk.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet av att självständigt leda strukturerade och kompetensbaserade rekryteringar
Har god fackkunskap och erfarenhet inom rekrytering på chefsnivå samt är väl insatt i svensk branchstandard
Är trygg i rollen och kan arbeta självständigt, strukturerat och professionellt

Vi erbjuder:
Maximal ersättning direkt - Slipp långa förhandlingar och få betalt direkt
Tjänstepension - För din trygghet och framtid
Engagerad kontaktperson - Tillgänglig 24/7
Boende och reseersättning - Vi ordnar boende och står för resor
Flera förmåner - Hotell, gym och restauranger

Som konsult får du möjlighet att använda din kompetens i en kvalificerad och utvecklande roll där du verkligen gör skillnad för organisationen och dess ledning. Uppdraget innebär både strategiskt och operativt ansvar, och du får arbeta i en engagerande och stödjande miljö där din erfarenhet tas tillvara.
Ansök nu och bli en del av vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
E-post: info@promediqa.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Promediqa Group Sweden AB (org.nr 559470-5476)

Jobbnummer
9650914

