Interim verksamhetschef sökes till omsorgsförvaltning
Talangbron Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Avesta
2026-03-16
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talangbron Sverige AB i Avesta
, Norberg
, Säter
, Ovanåker
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Till en kommun i Dalarna söker vi en erfaren interimschef som kan säkra kontinuitet och stabil ledning under en pågående rekryteringsprocess. Det här är ett uppdrag för dig som är van att axla stort ansvar snabbt - och som trivs med att leda genom andra chefer i en komplex verksamhet.
Ditt uppdrag
Leda cirka 17 underställda enhetschefer med chef-över-chefer-ansvar inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
Säkerställa stabil, rättssäker verksamhet enligt SoL och HSL - inklusive hemtjänst, SÄBO, bemanningsenhet och myndighetsutövning
Ha övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom aktuella verksamhetsområden
Skapa tydlighet i prioriteringar, uppföljning och ekonomisk rapportering
Ingå i omsorgsförvaltningens ledningsgrupp och samverka med politisk nivå, region och externa aktörer
Vi söker dig som
Måste-krav
Har relevant högskoleutbildning
Har chefserfarenhet inom vård- och omsorgsverksamhet
Har minst 3 års erfarenhet som verksamhetschef med budget- och personalansvar
Har god kännedom om SoL och HSL
Har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av chef-över-chefer-ansvar inom vård- och omsorgsverksamhet (minst 5 direktunderställda chefer)
Har dokumenterad erfarenhet av ledande roll inom kommunal verksamhet med ansvar enligt SoL och god förståelse för HSL
Har dokumenterad erfarenhet av övergripande budgetansvar för verksamhet med betydande personal- och budgetvolym
Har dokumenterad erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Har dokumenterad erfarenhet av att leda eller stabilisera verksamhet i komplext eller förändrat organisatoriskt läge
Har dokumenterad erfarenhet av att leda genom underställda chefer med tydlig delegering, strukturerad uppföljning och ansvarsutkrävande
Omfattning
Heltid, 100 %, ordinarie kontorstid. Uppdraget genomförs huvudsakligen på plats i kommunen. Distansarbete är möjligt upp till 1 dag per vecka när verksamheten tillåter, efter överenskommelse med förvaltningschef.
Uppdragsperiod
Start snarast möjligt, senast vecka 17 år 2026. Uppdraget löper i 6 månader med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 6 månader.
Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas.
Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
https://www.talangbron.se/
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9800948