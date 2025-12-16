Interim verksamhetschef - Linköping
2025-12-16
Vi söker en Interim verksamhetschef för ett kvalificerat konsultuppdrag inom verksamhetskritisk IT-infrastruktur. Uppdraget passar dig som är en trygg och erfaren ledare med teknisk förståelse och förmåga att ta ett strategiskt helhetsansvar.
Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi inom IT-infrastruktur
Personalansvar för enhetschefer
Leda och utveckla verksamheten genom hela livscykeln från planering och implementering till drift, support och kontinuerlig förbättring
Ansvara för IT-infrastruktur och IT-säkerhet, drift- och supportverksamhet och teknisk plattformsförvaltning
Ansvara för identitet- och åtkomsthantering och tekniska plattformar för verksamhetskritiska system
Utveckla långsiktiga planer som möter verksamhetens behov
Bidra till övergripande ledningsarbete och strategisk utveckling
Ska-krav
Relevant akademisk utbildning inom IT, teknik eller motsvarande område
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom IT-infrastruktur, plattformstjänster eller liknande verksamhet
Grundläggande teknisk förståelse
God förståelse för strategisk utveckling, verksamhetsstyrning och ekonomi
Förmåga att driva förändringsarbete och skapa engagemang hos medarbetare
God kommunikativ förmåga och erfarenhet av dialog med olika intressenter
Flytande svenska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Meriterande krav
Omfattande erfarenhet och djup förståelse av strategisk utveckling och verksamhetsstyrning
Omfattande och dokumenterad erfarenhet av strategiskt ledarskap inom IT-infrastruktur, plattformstjänster eller liknande verksamhet
Omfattande och dokumenterad erfarenhet av förändringsarbete
Erfarenhet av indirekt ledarskap
Erfarenhet och kunskap inom enterprise arkitektur och IT-arkitektur
Information om uppdraget
Geografisk placering: Linköping Omfattning: 100 % Uppdragsperiod: 1 februari 2026 till 31 juli 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
