Interim verksamhetschef - Linköping

2025-12-16


Vi söker en Interim verksamhetschef för ett kvalificerat konsultuppdrag inom verksamhetskritisk IT-infrastruktur. Uppdraget passar dig som är en trygg och erfaren ledare med teknisk förståelse och förmåga att ta ett strategiskt helhetsansvar.
Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi inom IT-infrastruktur

Personalansvar för enhetschefer

Leda och utveckla verksamheten genom hela livscykeln från planering och implementering till drift, support och kontinuerlig förbättring

Ansvara för IT-infrastruktur och IT-säkerhet, drift- och supportverksamhet och teknisk plattformsförvaltning

Ansvara för identitet- och åtkomsthantering och tekniska plattformar för verksamhetskritiska system

Utveckla långsiktiga planer som möter verksamhetens behov

Bidra till övergripande ledningsarbete och strategisk utveckling

Ska-krav
Relevant akademisk utbildning inom IT, teknik eller motsvarande område

Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom IT-infrastruktur, plattformstjänster eller liknande verksamhet

Grundläggande teknisk förståelse

God förståelse för strategisk utveckling, verksamhetsstyrning och ekonomi

Förmåga att driva förändringsarbete och skapa engagemang hos medarbetare

God kommunikativ förmåga och erfarenhet av dialog med olika intressenter

Flytande svenska i tal och skrift

Svenskt medborgarskap

Meriterande krav
Omfattande erfarenhet och djup förståelse av strategisk utveckling och verksamhetsstyrning

Omfattande och dokumenterad erfarenhet av strategiskt ledarskap inom IT-infrastruktur, plattformstjänster eller liknande verksamhet

Omfattande och dokumenterad erfarenhet av förändringsarbete

Erfarenhet av indirekt ledarskap

Erfarenhet och kunskap inom enterprise arkitektur och IT-arkitektur

Information om uppdraget
Geografisk placering: Linköping Omfattning: 100 % Uppdragsperiod: 1 februari 2026 till 31 juli 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Felipe Mendonca Gomes da Silva
felipe@swaysourcing.com
0733555293

Jobbnummer
9646951

