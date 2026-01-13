Interim Payroll Specialist
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-01-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vill du kliva in i en ansvarsfull och operativ roll där din kompetens snabbt gör skillnad? Vi söker nu en erfaren interim lönespecialist för ett uppdrag om cirka två månader. Uppdraget passar dig som är trygg i hela löneprocessen och trivs med att snabbt sätta dig in i nya miljöer.
Uppdraget är placerat i en verksamhet som befinner sig i utveckling, där lönefunktionen har en viktig roll för att skapa struktur, kvalitet och kontinuitet. Här får du möjlighet att bidra med din erfarenhet i en professionell organisation med högt engagemang och god samarbetskultur.
Om uppdraget
I rollen som interim lönespecialist har du ett helhetsansvar för löneprocessen och arbetar självständigt med lönehantering från start till mål. Du blir en viktig del av ekonomifunktionen och säkerställer att löner, ersättningar och rapportering hanteras korrekt och enligt gällande lagar och avtal.
Uppdraget innebär många kontaktytor internt och du fungerar som ett stöd till både chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor. Du bidrar även till att upprätthålla struktur och kvalitet i processerna under övergångsperioden.
Om dig
Vi söker dig som är självgående, trygg och lösningsorienterad i rollen som lönespecialist. Du är van att snabbt sätta dig in i nya organisationer och system, arbetar strukturerat och har hög service känsla.
Du har tidigare erfarenhet av interimsuppdrag och kvalificerat lönearbete. Vidare har du god kunskap om kollektivavtal och är van att arbeta i lönesystem och digitala verktyg. Samt besitter mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Uppdragets omfattning
Uppdragslängd: cirka 2 månader
Omfattning: heltid
Start: snarast möjligt eller enligt överenskommelse
Placering: Stockholm/Uppsala med möjlighet till viss flexibilitetPubliceringsdatum2026-01-13Så ansöker du
I denna process samarbetar organisationen med Jurek Recruitment & Consulting. Urval sker löpande, varför vi gärna ser din ansökan så snart som möjligt.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7044999-1787110". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Sidenvävargatan 17 (visa karta
)
753 19 UPPSALA Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9682225