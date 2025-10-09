Interim HR-chef till offentlig sektor i Norrköping!
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Norrköping
2025-10-09
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och trygg Interim HR-chef som vill bidra med ledarskap, struktur och stabilitet under en pågående organisationsförändring. Du leder en sektion med ca 11 engagerade medarbetare som består av HR-specialister, HR-partners, administratörer och arbetsrättsjurister. Du ansvarar för att driva och utveckla arbetet inom hela HR-processen: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.
Uppdraget innebär både strategiskt och operativt HR-arbete, där du aktivt leder medarbetare genom förändring, implementerar nya arbetssätt och säkerställer att verksamheten får ett professionellt och handfast HR-stöd.
Vi söker dig som
Har en universitets- eller högskoleutbildning (minst 180 hp), gärna inom personalvetenskap, juridik eller motsvarande.
Har minst 10 års erfarenhet som HR-chef i en komplex verksamhet med personal- och budgetansvar.
Har djup kunskap inom arbetsrätt, arbetsmiljö, strategisk kompetensförsörjning och ledarutveckling.
Är van vid att leda i förändring och stötta chefer i en operativ 24/7-verksamhet.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska i både tal och skrift.
Har mycket goda kunskaper i MS Office.
Meriterande: Erfarenhet från statlig verksamhet eller komplexa avtalsförhandlingar.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en kommunikativ och coachande ledare med förmåga att skapa engagemang, tillit och delaktighet. Du har hög integritet, är trygg i din roll och trivs i miljöer där du får kombinera struktur med strategiskt tänkande. Med din pedagogiska förmåga kan du inspirera, stötta och vägleda medarbetare i förändring.
Varför detta uppdrag?
Detta är en möjlighet att göra verklig skillnad i en statlig organisation som befinner sig i utveckling - där ditt ledarskap bidrar till att forma framtidens HR-funktion. Här får du arbeta nära ledningen och påverka strategiska beslut.
Praktiska detaljer: Plats: Norrköping Omfattning: Deltid 80 % Uppdragsperiod: Start 3 november 2025 (ca 5 månader, möjlighet till förlängning) Närvaro: På plats tis-tors, viss distansmöjlighet
Rekryteringsprocessen:
Då uppdraget förväntas starta inom kort har slutkunden bokat in två preliminära intervjutider som äger som rum:
7 oktober 2025 kl. 13.00-14.00
17 oktober 2025 kl. 14.15-15.15
Som offerad konsult behöver man vara tillgängligt ovanstående tider samt skicka in två referensuppdrag/refenspersoner i samband med din ansökan.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9548877