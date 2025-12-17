Interim HR-chef / Förhandlingsledare
Vi söker nu en erfaren interim HR-chef som även kan axla rollen som förhandlingsledare/förhandlingschef i samband med löneöversynen 2026. Uppdraget passar dig som har gedigen bakgrund inom HR-ledning i kommunal verksamhet och som är trygg i att driva löneprocesser och fackliga förhandlingar på strategisk nivå.
Rollen är operativ och ansvarsfull med ett tydligt fokus på genomförande, struktur och kvalitet i löneöversynsarbetet.
Om uppdraget
Uppdraget innebär att du kliver in som interim HR-chef och leder samt ansvarar för löneöversynsarbetet 2026. Du fungerar som förhandlingsledare gentemot fackliga parter och säkerställer att processen genomförs korrekt, effektivt och i enlighet med gällande regelverk och avtal.
Du förväntas arbeta självständigt, ta ett helhetsansvar och bidra med din erfarenhet för att skapa stabilitet och tydlighet i HR-arbetet under uppdragstiden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Agera interim HR-chef med ansvar för HR-relaterade frågor
Leda och genomföra löneöversynsprocessen 2026
Fungera som förhandlingsledare/förhandlingschef
Föra dialog och förhandling med fackliga organisationer
Säkerställa att löneprocessen följer gällande avtal och regelverk
Stötta verksamheten i HR-frågor kopplade till uppdraget
Dokumentera och kvalitetssäkra genomförandet av processen
Skallkrav
För att vara aktuell för uppdraget krävs att du har:
Dokumenterad erfarenhet av löneöversynsarbete i kommunal verksamhet
Tidigare erfarenhet av att arbeta som HR-chef
Mycket god förhandlingsvana och trygghet i dialog med fackliga parter
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och ansvarsfullt
Systemvana
Erfarenhet av arbete i följande system är meriterande:
Visma Personec P
Sysarb
Proceedo
Andra HR- och personalsystem Övrig information
Uppdraget startar omgående
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
