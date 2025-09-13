Interim Head of Finance, centrala Stockholm
Vi söker nu en operativ Interim Head of Finance till ett bolag i centrala Stockholm. Uppdraget startar i början av november och pågår i ca 14 månader under en föräldraledighet.
Om rollen
Som Interim Head of Finance har du det övergripande ekonomiska ansvaret och ingår i ledningsgruppen. Du leder och utvecklar ekonomiavdelningen, ansvarar för redovisning, rapportering, budget, prognoser och finansiella analyser. Det är en operativ roll som även innefattar ansvar för bolagets årsredovisning, intern kontroll och legala rapporteringskrav. Du bidrar aktivt i det strategiska arbetet, stöttar verksamheten i affärsbeslut och driver utveckling av processer, system och rutiner. Rollen innebär personalansvar och nära samarbete med CFO och övriga ledningen.
Huvudsakliga ansvarsområden
Leda, utveckla och följa upp bolagets ekonomi- och finansfunktion
Säkerställa redovisning, rapportering, bokslut och årsredovisning
Utveckla finansiella planer, policys och interna kontroller
Driva analys av resultat, balansräkning och kassaflöde
Bidra till strategiskt ledningsgruppsarbete och affärsutveckling
Personalansvar för teamet, inklusive målstyrning och kompetensutvecklingPubliceringsdatum2025-09-13Profil
Akademisk examen inom ekonomi/finans
Flera års erfarenhet från ledande ekonomifunktioner
Gedigen kunskap inom ekonomistyrning, redovisning, rapportering och finansiell planering
Erfarenhet av personalansvar och att leda i förändring
Strategisk förmåga kombinerat med operativt driv
Vi ser gärna att du har en bred erfarenhet som gör att du kan hantera detaljfrågor såväl som övergripande strategiska frågeställningar. Ett djupt intresse för bolagets affär idag och imorgon och en god förmåga att leda i förändring. Du har mycket goda kunskaper i Excel, PowerPoint, ERP-system och Power BI. Det är viktigt att du behärskar både svenska och engelska. Som person är du analytisk, kommunikativ, samarbetsinriktad och prestigelös.
Företaget ligger i centrala Stockholm och merparten av arbetat utförs på plats på kontoret, resor inom Norden förekommer.
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka då in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande.
Vid frågor kontakta Sofia Hallberg, sofia.hallberg@flipr.se
. Du ansöker med bifogat CV på flipr.se. Läser du denna annons i din telefon? I så fall kan du ansöka direkt med din Linkedin-profil utan att bifoga CV och personligt brev.
Välkommen med din ansökan!
