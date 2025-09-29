Interim Controller till Locus Energy
Performiq AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du arbeta som Controller i en växande organisation som bidrar till den gröna omställningen?
Är du analytisk, strukturerad och trivs i en roll där du får arbeta nära verksamheten och stötta i ekonomiska beslut?
Då kan detta vara uppdraget för dig!
Locus Energy är ett dotterbolag till SEB Asset Management (SEB AM) och är en långsiktig ägare av hållbar infrastruktur för energiproduktion i Norden, såsom vatten- och vindkraft. Bolaget växer och söker nu en Controller för ett konsultuppdrag på cirka fyra månader, med goda möjligheter till förlängning eller överrekrytering.
I rollen blir du anställd av PerformIQ och uthyrd till Locus Energy, där du kommer att arbeta nära CFO och övriga teamet.
Som Controller hos Locus Energy kommer du bland annat att arbeta med:
• Analys och uppföljning av bolagets resultat och nyckeltal
• Framtagning av ekonomiska rapporter och beslutsunderlag till ledning och styrelse
• Budget- och prognosarbete
• Projektuppföljning
• Stödja i arbetet med investerarrapportering
• Löpande förbättring av processer och rutiner inom ekonomifunktionen
Vi är ett växande team på 11 anställda och har kontor på Kornhamnstorg i centrala Stockholm.
Hos Locus Energy får du möjligheten att vara med i början på en spännande resa där vi bygger ett bolag från grunden som aktivt ska bidra till den gröna omställningen av samhället. Vi hoppas att du vill utvecklas tillsammans med oss som företag, och att du vill vara en del av ett starkt team med höga ambitioner.
Du kommer till ett företag med en stark ägare som i grunden är SEB och du erbjuds ett arbete med chans till personlig utveckling.
Personprofil
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och noggrann, men som också trivs i en dynamisk miljö där du får ta egna initiativ. Du har förmågan att omvandla siffror till affärsmässig förståelse och kan kommunicera ekonomiska insikter på ett tydligt sätt.
Vidare har du:
• Relevant akademisk examen inom ekonomi eller liknande
• Minst 3 års erfarenhet av controllerarbete eller närliggande roll
• God vana av ekonomisk analys, rapportering och uppföljning
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från energibranschen, infrastruktur eller bolag med projektorienterad verksamhet.Publiceringsdatum2025-09-29Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid och minst 4 månader framåt
Arbetsplats: Kornhamnstorg 6, Stockholm
Arbetstider: Kontorstider, flextider.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på mattias.soderberg@performiq.se
Företagspresentation
Locus Energy är en är en långsiktig aktiv ägare och utvecklare av småskalig hållbar infrastruktur för energiproduktion i Norden. Locus Energy är ett dotterbolag till SEB Asset Management (SEB AM). SEB AM är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken och en av de största kapitalförvaltarna i Norden. Locus Energy har via fonden SEB Nordic Energy tillgång till långsiktigt institutionellt kapital från svenska och nordiska pensionssparare, varav många kommuner och regioner. Fonden har en mörkgrön klassning enligt Artikel 9 som är den högsta klassningen enligt EUs villkor för hållbara investeringar - ESG (Environmental Social and Corporate Governance). Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8813". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Arbetsplats
PerformIQ Work AB Kontakt
Mattias Söderberg mattias.soderberg@performiq.se Jobbnummer
9531947