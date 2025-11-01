Interim chef till Förvaltningsenhet
2025-11-01
Uppdragsbeskrivning
Som interim chef över enhet förvaltning får du en central roll hos vår kund som är ett allmännyttigt bostadsbolag.
Du behöver ha en förmåga att se verksamheten ur kundens perspektiv och säkerställa att service, kommunikation och lösningar alltid präglas av värdeskapande och långsiktig kundnytta. Du är både strategisk och operativ i ditt ledarskap med en förmåga att omsätta mål och visioner till konkreta åtgärder för långsiktigt hållbara resultat och lösningar.
Du blir "chef över chefer" och dina närmaste medarbetare ingår i din ledningsgrupp bestående förvaltare och gruppchefer som alla arbetar med ett eget ansvar för finansiell planering, uppföljning, verksamhets- och personalansvar. Tillsammans med din medarbetargrupp säkerställer du en hög förvaltningskvalité och att Familjebostäders hyresgäster erbjuds en god service.
Rollen medför stora samarbetsytor, internt såsom externt, och till din hjälp finns flera specialistenheter som genom sakkunskap och utförande stödjer dig och din enhet. I din roll ingår ett beställaransvar för entreprenader och underhållsprojekt. Du ingår i Fastighetsavdelningens ledningsgrupp och rapporterar till fastighetschefen.
I uppdraget förväntas du även bidra med kunskaper och insikter i en strukturerad genomlysning av den ordinarie befattningen och dess organisatoriska kontext. Arbetet leds av fastighetschefen som syftar till att generera en analys om dess nuvarande omfattning med förslag till framtida utformning beträffande:
Ansvar och befogenheter kopplade till rollen
Omfattning och arbetsinnehåll inklusive gränssnitt mot andra funktioner.
Organisatoriska alternativ med möjliga förbättringar och justeringar i organisationen samt eventuell omfördelning av ansvar.
Genomlysningen och analysen ska genera ett beslutsunderlag som syftar till att säkerställa att rollen blir långsiktigt hållbar och optimalt utformad utifrån organisationens och avdelningens behov.
Operativa arbetsuppgifter:
Ansvar för förvaltningsenheten med ett personalansvar för tio förvaltare och två gruppchefer. Inom hela förvaltningsenheten jobbar ca 140 medarbetare.
Ansvar för att driva utveckling och kontinuerliga förbättringar mot en hög måluppfyllelse.
Ansvar för enhetens systematiska planering, genomförande och uppföljning. Det omfattar bl.a. ekonomistyrning, verksamhetsplanering, fastighetsägaransvar och underhållsplanering.
Ansvar för kvalitetssäkring, arbetsmiljö, säkerhets- och miljöarbete inom enheten.
Ansvar för att avtal, myndighetskrav, regler och lagar efterlevs.
Ansvar för att upprätta, genomföra och följa upp åtgärder utifrån fastigheternas tekniska behov samt service- och produktindex.
Kvalifikationer:
Relevant högskole-/eller motsvarande utbildning inom fastighetsområdet eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Minst tio (10) års dokumenterad erfarenhet av en liknande befattning med chefsansvar inom fastighetsförvaltning.
Goda kunskaper inom fastighetsekonomi, hyres- och fastighetsjuridik samt byggteknik.
Erfarenhet av målstyrning, underhållsplanering och projektledning.
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla strategisk styrning och genomföra organisationsförflyttningar i ledningsgrupper
Erfarenhet att arbeta med social hållbarhet, hyresgästdialoger och trygghetsfrågor.
Kunskaper och insikter om lagar, bestämmelser, standarder inom området.
Kunskaper i entreprenadjuridik, upphandling och förhandlingar inom LOU.
Körkortskrav B.
Personliga egenskaper:
Ett inkluderande och tillitsbaserat ledarskap som främjar tvärfunktionella samarbeten.
En kombination av analytisk förmåga, processledning och förståelse för ledarskapets dynamik på olika nivåer
Strukturerad, framåtblickande och handlingskraftig med vana för självständiga beslut i komplexa frågor.
Mål- och resultatdriven med en nyfikenhet på omvärlden och hur den påverkar verksamhetens utveckling.
Affärsmässig och driver en kultur av utveckling och nytänkande.
Kommunicerar tydligt och inspirerande, både internt och externt, för att bygga förtroende och engagemang.
Villkor & Omfattning
Uppdraget är under perioden 01-dec-2025 - 31-dec-2026 men möjlighet till tre månaders förlängning. 100%.
Tjänsten är placerad hos vår kunds kontor i Hammarby Sjöstad och medför en kontinuerlig närvaro på våra kontor i Farsta, Rinkeby och Södermalm.
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim AB
(org.nr 556986-8101), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Annika Svanström annika.svanstrom@nxtinterim.se Jobbnummer
9584301