Interim biträdande enhetschef till transportenheten
Jurek Recruitment & Consulting AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2025-10-09
Vi söker en interim biträdande enhetschef för transportenheten till en kommun i södra Stockholm. Har du erfarenhet av att leda en driftverksamhet & är tillgänglig för start i november?
Varmt välkommen att läsa annonsen och sök uppdraget!
Om uppdraget
I detta uppdrag kommer du ha ett ansvar för och leder ett 25-tal tillsvidareanställda förare samt ett 10-tal timanställda förare. Du rapporterar till enhetschef och har ett nära samarbete med trafikledning och övrig arbetsledning inom enheten. Du kommer också, i nära samarbete med enhetschef, arbeta med de framtida strategiska utvecklingsfrågorna för enheten där de går mot ett mer digitaliserat arbetssätt. Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med enhetschef och övrig arbetsledning planera de återkommande händelserna under året som berör personalgruppen. Detta innebär följande:
* Upprätthålla en stabil drift i nära samarbete med övrig arbetsledning
* En systematisk planering och uppföljning av verksamheten på årlig basis
* Coacha och utveckla medarbetare
* Generella chefsuppgifter såsom medarbetarsamtal, lönesamtal, arbetsmiljöarbete, arbetsplatsträffar, schemaläggning och frånvarohantering, rekrytering och anställningsförfarande
Vem är du?
Vi ser att du ska uppfylla följande;
* Flerårig erfarenhet av att leda liknande driftverksamhet där du har haft fullt ansvar för personal och verksamhetsfrågor
* Erfarenhet från förändrings- och utvecklingsarbete
* Erfarenhet från utvecklingsarbete inom driftorganisationer.
* Goda kunskaper i att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete
* Dokumenterad erfarenhet från att leda utveckling av kvalitetsarbetet
* Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* Erfarenhet från en personalintensiv bransch med högt tempo och behov av flexibilitet.
* God vana att arbete i Office och andra digitala system/arbetsverktyg
Meriterande krav:
* Meriterande om du har erfarenheter från transportbranschen
Personliga egenskaper kommer även tas i beaktning. Vi söker dig som ser möjligheter i förändringar och utmaningar och vill bidra med din kompetens och ditt engagemang. För dig är det naturligt att bygga relationer och samarbeta och du är serviceinriktad och kommunikativ i samspelet med andra.
Du erbjuds
Tjänstens omfattning är 100% med start 2025-11-01 till och med 2026-04-30, med eventuell möjlighet till förlängning av uppdraget i 12 månader. Plats för uppdraget är i södra Stockholm med möjlighet till viss distans om arbetat tillåter och efter överenskommelse med chef. Vid frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta kandidatansvarig Therese Sundin på therese.sundin@jurek.se
Om verksamheten
Jurek Rekrytering & Bemanning är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, administration samt marknad och management
