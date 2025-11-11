Interim administrativ chef - kommunal verksamhet

The Finance Family AB / Ekonomichefsjobb / Västerås
2025-11-11


Visa alla ekonomichefsjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos The Finance Family AB i Västerås, Hallstahammar, Enköping, Strängnäs, Fagersta eller i hela Sverige

Nu söker vår kund en interimschef till en kommunal verksamhet. Du i rollen att övergripande ansvara för för all ekonomisk redovisning inom verksamheten och även att ansvara för personalledningen av fyra medarbetare i gruppen.

Det finns ett stort behov av att sätta processer, rutiner och instruktioner, samt att genomarbeta modeller och därefter följa och hitta process och framförhållning för det ekonomiska årshjulet. Kärnan i uppdraget är att kunna leverera de ekonomiska underlag som förväntas utifrån det ekonomiska årshjulet.

För att lyckas i detta uppdrag har du:

• Erfarenhet från redovisning och rapportering i kommunal verksamhet
• Tidigare erfarenhet som chef och ledare
• Goda kunskaper i Visma

Initialt krävs att du huvudsakligen är på plats men på sikt fungerar det med distansarbete ett par dagar per vecka.

• God erfarenhet från kommunal redovisning och verksamhet
• Goda kunskaper inom MS Office, särskilt Excel.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
The Finance Family AB (org.nr 559341-7321), https://financefamily.se/

Kontakt
Interim & Rekrytering
Patrik Kvarnlind
0738-581010

Jobbnummer
9598709

Prenumerera på jobb från The Finance Family AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos The Finance Family AB: