Interim administrativ chef - kommunal verksamhet
The Finance Family AB / Ekonomichefsjobb / Västerås
2025-11-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Nu söker vår kund en interimschef till en kommunal verksamhet. Du i rollen att övergripande ansvara för för all ekonomisk redovisning inom verksamheten och även att ansvara för personalledningen av fyra medarbetare i gruppen.
Det finns ett stort behov av att sätta processer, rutiner och instruktioner, samt att genomarbeta modeller och därefter följa och hitta process och framförhållning för det ekonomiska årshjulet. Kärnan i uppdraget är att kunna leverera de ekonomiska underlag som förväntas utifrån det ekonomiska årshjulet.
För att lyckas i detta uppdrag har du:
• Erfarenhet från redovisning och rapportering i kommunal verksamhet
• Tidigare erfarenhet som chef och ledare
• Goda kunskaper i Visma
Initialt krävs att du huvudsakligen är på plats men på sikt fungerar det med distansarbete ett par dagar per vecka.
• God erfarenhet från kommunal redovisning och verksamhet
• Goda kunskaper inom MS Office, särskilt Excel.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
