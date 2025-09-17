Intendent konstsamling
Borås är en kulturstad i ständig utveckling. Kulturförvaltningen arbetar med och ansvarar för en stor del av kulturutbudet. Vi ansvarar för Biblioteken i Borås, Borås Konstmuseum, Kulturskolan, Textilmuseet och Borås Museum, Borås Stadsteater och Publika möten med Bio Röda Kvarn. Här arbetar drygt 220 personer för att berika Boråsarnas liv.
På Borås Konstmuseum upplever du utställningar med nationell och internationell samtidskonst. Museet ligger i Kulturhuset i centrala Borås och har alltid fri entré. Borås Konstmuseum ansvarar för den offentliga och urbana konsten i Borås och arrangerar Borås Art Biennial som vartannat år fyller staden med samtidskonst från hela världen. Museet äger och förvaltar en konstsamling med drygt 5000 verk av främst svenska, men även internationella konstnärskap. Bland konstverken finns en stor spännvidd i tekniker och material med måleri, skulptur, teckning, grafik, foto, videokonst/rörlig bild och installationer. Ett urval ur samlingen finns alltid representerad i en utställning på museet. På museet finns även Lars Tunbjörk Center för fotografi och programverksamhet erbjuds för alla åldrar.
Konstmuseet är i en spännande utvecklingsfas kring både samlingsarbetet och museibyggnaden. Under 2025-26 pågår flera utredningar och specialprojekt: En förstudie för att bygga om befintligt museum pågår parallellt med ett uppdrag att utreda förutsättningar för nya externa klimatanpassade magasin.
Som intendent för Borås Konstmuseums samling leder och utvecklar du det långsiktiga arbetet med museets konstsamling, däribland rutiner för arbetet med vår konstdatabas Primus, Vård- och underhållsplaner och rutiner samt Säkerhet- och beredskapsplaner i händelse av brand eller annan form av kris. Det dagliga arbetet är skiftande och spänner över allt från att svara på frågor om enskilda verk från allmänhet och forskare, sammanställa underlag till utställningar, kommunikatör och nämndärenden, till administration av låneärenden, konservering, ramning och transporter.
Du driver och arbetar löpande med registrering och digitalisering av museets samlingar i Primus och Digitalt museum, handlägger och hanterar depositionskonsten, donationsärenden, BUS-avtal och -rapportering. I arbetsuppgifterna för vård och underhåll ingår även viss arbetsledning av projektanställd personal, konservatorer, städ m. fl.
Som intendent för konstsamlingarna arbetar du i nära samarbete med dina kollegor på museet samt med olika samarbetspartners från konst- och museivärlden och civilsamhället. Tjänsten omfattar även arbete vissa helger t ex under vernissager eller i museivärdskapet. I värdskapet ingår visningar av museets utställningar.
Vi söker en person som har en lämplig akademisk universitets-/högskoleexamen t ex konstvetenskap samt mångårig dokumenterad erfarenhet från liknande arbete inom museisektorn.
Vi fäster stor vikt vid att du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga, är en ordningsam och erfaren administratör. Vidare är det viktigt att du kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra inom och utom konstmuseet.
Det är ett krav att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.
