Integrationsutvecklare
2026-01-28
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bygga framtidens integrationslösningar? Accelerate växer och vi söker integrationsutvecklare som vill vara med och skapa smarta, hållbara och effektiva IT-lösningar för våra kunder.
Om rollen Som integrationsutvecklare hos oss blir du en del av ett starkt konsultteam som arbetar nära marknadsledande kunder. Du utvecklar robusta och långsiktiga integrationslösningar baserade på Microsoft-teknologi, både on-prem och i molnet.
Du får arbeta i uppdrag som spänner från nyutveckling till modernisering och optimering av befintliga system. Rollen innebär nära samarbete med arkitekter, projektledare och andra specialister, där du får möjlighet att kombinera tekniskt hantverk med affärsförståelse.
Vem är du? Vi söker dig som har några års erfarenhet av integrationsutveckling och som trivs i en konsultroll. Du har god vana av att arbeta i agila team och du är lösningsorienterad, nyfiken och tycker om att dela kunskap.
Vi ser att du har erfarenhet av:
Azure Integration Services: Logic Apps, Service Bus, Functions, API Management
C#, .NET Core, .NET Framework
REST-APIer, XML, JSON
Databaser som SQL Server och Azure SQL
Verktyg som Visual Studio/VS Code, Git, Postman och Azure DevOps
Meriterande är om du arbetat med andra integrationsplattformar som BizTalk eller MuleSoft.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. För denna position krävs svenskt medborgarskap, vi utför även bakgrundskontroll av slutkandidat.
Vi erbjuder dig Som en del av Accelerate får du inte bara spännande uppdrag, du får också en plattform för att växa. Vi satsar på utbildning, certifieringar och kontinuerligt lärande. Du blir en del av ett nätverk av erfarna konsulter som brinner för att ligga i teknikens framkant och som gärna delar med sig av kunskap.
Hos oss får du:
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och hälsoförsäkring
Flexibilitet, frihet och balans mellan jobb och fritid
En skräddarsydd utvecklings- och certifieringsplan
En trygg och säker anställning med bra förmåner.
Utmanande och varierande uppdrag med de senaste teknikerna
Placeringsort
Accelerate finns på flertal orter i Sverige & Norge. För denna roll ser vi att du utgår från vårt kontor i Stockholm, med möjlighet till hybridarbete.
Sök till oss! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse. Du är välkommen att kontakta Jesper Carlsson på jesper.carlsson@iver.se
vid frågor eller funderingar kring tjänsten. Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen till Accelerate! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Detta är ett heltidsjobb.
Iver Accelerate AB (org.nr 556708-5260)
Evenemangsgatan 2 C (visa karta
169 79 SOLNA Arbetsplats
Accelerate Jobbnummer
9709464