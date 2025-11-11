Integrationsutvecklare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Rollbeskrivning
Du bygger och driver skalbara mikrotjänster i Kubernetes med fokus på realtidsintegrationer. Uppdraget sker i nära samarbete med plattform- och arkitekturteam och omfattar 100% tjänst.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Designa, utveckla och deploya mikrotjänster i Kubernetes-miljöer med Helm och CI/CD.
Bygga och konsumera realtids- och händelsedrivna API:er (WebSocket, streaming, gRPC).
Integrera lösningar med AWS-tjänster som EKS, API Gateway, CloudWatch och IAM.
Koppla backend-tjänster mot AI-tjänster som hostas i Azure.
Säkerställa autentisering, auktorisation och dataskydd enligt best practice.
Etablera mätbarhet och observability i distribuerade system för driftstabilitet.
Skriva ren, testbar och underhållbar kod samt automatisera kvalitetssäkring.
Felsöka produktion och driva förbättringar för prestanda, robusthet och kostnad.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av att bygga och driftsätta mikrotjänster i Kubernetes (EKS, Helm, CI/CD).
Stark kompetens inom AWS (EKS, API Gateway, CloudWatch, IAM m.fl.).
Erfarenhet av integrationer mot AI-tjänster i Azure.
Gedigna backend-kunskaper i Java, Node.js, Python eller likvärdigt.
Praktisk erfarenhet av händelsedrivna och realtids-API:er (WebSocket, streaming, gRPC).
Djup förståelse för molnsäkerhet, autentisering/auktorisation och dataskydd.
Fokus på skalbarhet, resiliens och observability i distribuerade system.
Förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med plattform/arkitekturteam.
Meriterande
Erfarenhet av event-plattformar och köer (t.ex. Kafka eller Kinesis).
Infrastructure as Code (t.ex. Terraform eller AWS CDK).
Service mesh och avancerad trafikstyrning i Kubernetes.
OpenAPI/AsyncAPI och kontraktsstyrd utveckling.
Testautomatisering för distribuerade system samt prestanda- och lasttest.
Erfarenhet av SRE-principer och produktion i högvolymsmiljöer.
Start/Längd
Start: Omgående
Längd: 1 år
Plats
Stockholm (hybrid, 3 dagar/vecka)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9599937