Integrationsutvecklare
Techster Solutions AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techster Solutions AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Uppdragsbeskrivning:
I rollen som integrationsutvecklare arbetar du med att utveckla och vidareutveckla systemintegrationer men även arbete i förvaltningen där felsökning, rättning och testning kan ingå. Du kommer att vara en viktig del i vårt team som arbetar agilt. I teamet finns analytiker, utvecklare och testare samt applikationsspecialister för våra integrationsplattformar. Även arbete i projekt där befintliga integrationer flyttas från legacy system till ny lösning ingår i uppdraget. Uppdraget kan även innebära arbete i våra IT-förvaltningar och andra projekt.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
Implementera integrationsflöden i Apache Camel på Kubernetes plattform
Dokumentera design och systemlösningar
Arbeta med XML och konvertering mellan olika XML format
Deltagande i förvaltningsarbete där t.ex. felsökning, rättning och testning av nya och befintliga integrationer, samt delta i teamets utveckling
Arbete med migrering av integrationer till den nya integrationsplattformen
Deltagande i projekt
Bidra till införande av API Management system
Skall-krav
1. Minst 5 års arbetslivserfarenhet från systemutveckling
2. Minst 2 års arbetslivserfarenhet av applikationsutveckling som bygger på
mikroservicearkitektur och container-teknik.
3. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av utveckling med Java.
4. Minst 2 års erfarenhet från att ha arbetat med system- och integrationsutveckling
där alla dessa teknologier har ingått: XML/XSLT, JMS, Web service (SOAP/REST)
5. Minst 2 års arbetslivserfarenhet från systemutveckling mot Apache Camel
Merit:
1. Minst två års arbetslivserfarenhet från att ha arbetat med
systemintegration inom energibranschen
2. Minst två års erfarenhet från att ha arbetat med utveckling
av integrationer i Oracle SOA Suite och Oracle WebLogic
3. Minst 2 års erfarenhet av arbete med mikroservices baserat
på Spring/Spring boot
4. Minst 2 års arbete med API'er i en API Gateway
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techster Solutions AB
(org.nr 559163-1659), https://www.techstersolutions.se Arbetsplats
Techster Solutions Kontakt
Tufan Göker tufan@techstersolutions.se Jobbnummer
9526466