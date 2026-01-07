Integration- och testkoordinator
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Integration- och testkoordinator hos var kund.
Om uppdraget
Var kund inför teknik för varning till allmänheten. Tekniken cell broadcast ska införs genom systemet SE-Alert. SE Alert är ett varningssystem, en kanal, där myndigheter i Sverige skickar ut VMAmeddelanden. Genom SE Alert förmedlas VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) direkt till mobiltelefoner som finns i ett område där det uppstått en fara för allmänheten. SE Alert har ett igenkännligt ljud som tydligt skiljer sig från exempelvis sms eller pushnotiser.
Arbetet genomförs tillsammans med Post och telestyrelsen och SOS Alarm AB. Andra aktörer i införandet är mobiloperatörerna med eget nät (Telia, Tele2, Telenor, Tre) samt Google och Apple som i sina operativsystem tillhandahåller funktionalitet för cell broadcasttekniken.
Målsättningen är att systemet ska vara i drift i juni 2026. Innan systemet kan driftsättas måste integration och tester (E2E) genomföras. Konsult ska koordinera arbete med integration och tester samt upprätta dokumentation för dessa.
Tjänsten innefattar koordinering och planering av integration och tester av systemet samt upprättande av dokumentation av genomförda tester. Arbetet ska ske i samarbete med MSB, PTS, SOS Alarm AB, mobilnätsoperatörerna (och deras underleverantörer). Visst arbete kommer genomföras med Apple och Google.
Ska-krav:
Kompetensnivå 3 (4-8 år).
Konsulten ska ha erfarenhet av integrationstester och End-to-End tester.
Konsulten ska ha erfarenhet från större projekt och är van att koordinera tester med flera olika aktörer, följa upp och dokumentera resultat.
Bör-krav:
Konsulten bör ha erfarenhet från arbete inom it- och telekomsektorn.
Konsulten bör ha erfarenhet av arbete med Google och Apple.
Stationeringsort:
Uppdraget kan utföras på distans men konsulten kan behöva vara på plats ibland.
Start-slut + option:
2026-02-09 - 2026-06-30 + option: 2+2 mån.
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7012150-1776966". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9671430