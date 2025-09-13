Instrumenttekniker till Vattenfall i Jordbro!
2025-09-13
Bli en del av Vattenfalls underhållsteam i Jordbro! Här får du möjlighet att utveckla din kompetens inom instrumentunderhåll och bidra till en effektiv och säker drift. Ansök redan idag - vi applicerar löpande urval
OM TJÄNSTEN
I Sverige levererar Vattenfall värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. De levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. Man arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska fossila utsläpp i våra städer, Vattenfalls egen värmeproduktion och från deras leverantörer, med målet att nå nettonoll-utsläpp år 2040. Deras huvudprodukt fjärrvärme spelar en väldigt viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället.
Du välkomnas till ett engagerat och kunnigt team med bred kompetens inom el, instrument och automation. Som instrumentingenjör får du en varierad roll där du både arbetar självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Du blir en nyckelperson i underhållsgruppen med ansvar för att planera, utföra och följa upp instrumentunderhåll. Arbetet omfattar även att uppdatera dokumentation, analysera anläggningars status och tillgänglighet samt säkerställa att rätt information finns i underhållssystemet. Du deltar i projekt, tekniska analyser och bidrar till att utveckla det förebyggande underhållet för att optimera driften av Vattenfalls anläggningar.
Det kan ingå beredskap i tjänsten.
Du erbjuds
• Ett långsiktigt uppdrag med möjlighet till överrekrytering.
Dina arbetsuppgifter
• Skapa, planera, utföra och avsluta arbetsorder i underhållsystemet SAP PM.
• Planera och utföra avhjälpande samt förebyggande instrumentunderhåll.
• Delta vid instrumentrevisioner under underhållsstopp.
• Bereda beställningsanmodan, investeringsunderlag och hantera fakturor.
• Planera och följa upp lagstadgade kontroller samt kvalitetssäkra entreprenörers arbete enligt avtal.
• Stötta instrumentingenjör och andra discipliner vid behov.
• Säkerställa korrekt reservdelslager i underhållssystemet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har praktisk erfarenhet av instrumentunderhåll eller styr- och reglerteknik.
• Har flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Har B-körkort.
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet från energi- eller processindustrin.
• Kompetens inom el.
• Erfarenhet av kraft/värme.
• Erfarenhet av SAP PM.
• Kompetens inom el eller datakommunikation.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen.
• Ansvarstagande.
• God samarbetsförmåga.
• Noggrann.
