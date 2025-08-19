Instrumenttekniker
Vi söker nu en Instrumenttekniker till vår fabrik i Bäckhammar. Välkommen med din ansökan och var med på vår spännande resa!
Som instrumenttekniker är du en del av underhållsavdelningen. Vi arbetar i syfte att förebygga, förbättra samt bygga bort fel och brister i befintlig utrustning.
Arbetet sker i fabriken och innefattar förebyggande- och avhjälpande underhåll, driftsättning, felsökning och kalibrering av mätutrustning. Rollen kan också innefatta arbete med automation och hydraulikteknik. Du kommer även att få hålla på med ventilation som innehåller kyla och värme system.
Som instrumenttekniker har du en varierad vardag där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är; kalibrering, service, felsökning, reparation samt installation och montage av instrument, reglerutrustning och automationssystem.
Beredskapstjänst kommer att ingå när du har kommit in i rollen.
Vem söker vi? Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom teknik, el, elektronik eller automation eller annat som vi bedömer relevant för tjänsten.
Vi tror att du har en bred erfarenhet inom El/elektronik eller automation, gärna inom processindustri.
Som person är du social och positiv och trivs att arbeta både i grupp och självständigt. Du är en person som vill utvecklas i din yrkesroll, vill ta ansvar och ser möjligheter och utmaning när problem uppstår
Vad erbjuder vi?
Som anställd på Nordic Paper erbjuder vi dig kollektivavtalsförhandlade villkor, generösa pensionsavsättningar och trygga försäkringar. Du får också ta del av bonussystem, trivselpeng, förmånscykel och en rad sociala aktiviteter. Vi erbjuder självklart friskvårdsbidrag och du får fria anmälningsavgifter till ett flertal olika motionslopp.
Om Nordic Paper
Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent som tillverkat högkvalitativt papper sedan slutet av 1800-talet. Vi har fem pappersbruk belägna i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle, Greåker (Norge) och Québec (Kanada). Huvudkontoret finns i Karlstad. Vi tillverkar kraftpapper som bland annat används till bärkassar, säckar och förpackningar, samt naturligt greaseproofpapper, vilket är ett fettresistent papper vars användningsområden främst är inom livsmedelsindustrin, exempelvis som bakplåtspapper.
Efterfrågan på pappersbaserade produkter ökar ständigt och vårt högkvalitativa papper är ett hållbart och miljövänligt alternativ. Som ett av de ledande bolagen i branschen levererar vi hållbara produkter till kunder i över 80 länder. Sedan hösten 2020 är vi noterade på Nasdaq Stockholm.
Om anställningen Tjänsten är heltid, tillsvidare med provanställning. Placeringsort Bäckhammar. Resor till våra andra anläggningar kan förekomma. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi använder Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss att identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa i rollen. Efter att du har skickat in din ansökan får du ett separat mejl med information om Alva Labs tester. Om du redan har gjort testerna i en tidigare ansökan till oss behöver du inte göra dem igen.
Vid frågor om tjänsten kontakta Morgan Janson, Instrumentchef, via mejl. Morgan.janson@nordic-paper.com
.
I denna rekrytering har vi gjort våra val gentemot media och annonsering. Vi undanber oss därför kontakt med media-och rekryteringsföretag.
Sista ansökningsdag
Söndag 14 september
