Institutionstekniker, Djurvårdare; Core Facilities
2026-02-26
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Core Facilities är en öppen universitetsgemensam forskningsinfrastruktur för forskning inom Life Science. Vi finns på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och erbjuder tillgång till några av Sveriges mest avancerade tekniker och analysverktyg för forskning inom till exempel medicin, biomedicin och kliniska studier.
EBM är en multifunktionell forskningsfacilitet inom Core Facilities som erbjuder infrastruktur, expertkunskap och utbildning för forskning som involverar djurförsök. EBM är också ett nationellt färdighetscenter och har även en MRI-avbildningsfacilitet. Djurens välfärd liksom 3R-principerna (Replace, Refine och Reduce) är integrerade i alla delar av EBM:s verksamhet och policy.
Har du ett intresse av naturvetenskap och djur och vill kombinera det med ett brett uppdrag för att stötta forskning som gör nytta för samhälle och patienter?
Vi söker nu institutionstekniker, djurvårdare, till EBM som med kvalitetsmedvetenhet i fokus vill arbeta med oss i sommar!
Arbetsuppgifter
Djurskötsel, tillsyn, dokumentation samt upprätthållande av register och rutiner.
Materialhantering i autoklaver, disk och förråd.
Kvalifikationer
Du har fyllt 18 år och har relevant utbildning och gärna erfarenhet av djurskötsel.
Vi söker dig med en positiv inställning som gillar att ta ansvar, oavsett om det handlar om att respektera tider, hålla god kvalitet eller nå uppsatta mål.
Då arbetet som djurtekniker innebär upprepade lyft är det viktigt för oss att du arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och uppskattar att hålla i gång kroppen.
Som person är det viktigt för dig att vara flexibel och att ha ett bra samarbete med dina arbetskamrater och att bidra till god stämning i gruppen. Samtidigt behöver du trivas med att arbeta självständigt i djurrum.
Du har god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift, på svenska och engelska då dessa båda språk talas bland kollegor och forskare.
Önskvärt och meriterande är godkänd utbildning i försöksdjursvetenskap (LAS-kurs) eller godkänd gymnasiekurs Djur för forskningsändamål (DJFDJU0), samt erfarenhet och förmåga att självständigt ansvara för och utföra arbetsuppgifter som är kopplade till djurrumsarbete och materialhantering.
Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Vi söker flera medarbetare till vår verksamhet under sommarperioden då ordinarie medarbetare har semester eller annan ledighet. Anställningen är en tidsbegränsad anställning under perioden juni t.o.m. september, omfattning 80-100%. Exakt omfattning och tidsperiod kan komma att variera för olika medarbetare och definieras i dialog mellan sökande och ansvarig chef. Placering vid EBM, Core Facilities, Sahlgrenska akademin. Tillträde enligt överenskommelse.
Tillsättningsförfarande
Sökande kommer att utvärderas utifrån bifogade handlingar, intervjuer och referenser. Särskild vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Vincent Fridén, enhetschef 031-786 97 10, vincent.friden@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Ansök genom att skicka in en elektronisk ansökan vilken ska innehålla:
• ett personligt brev med beskrivning av varför du söker tjänsten
• ditt fullständiga CV
• referenser
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-23
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
