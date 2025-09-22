Installatör vitvaror
GMR Vitvaruservice AB / Budjobb / Stockholm Visa alla budjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GMR Vitvaruservice AB i Stockholm
, Haninge
eller i hela Sverige
Vi är ett företag med 10 medarbetare som huvudsakligen arbetar med installation av vitvaror i hyreslägenheter och tvättstugor. Våra uppdragsgivare är främst större fastighetsägare i Stockholmsområdet. Vi är ett sammansvetsat gäng som är stolta över det viktiga jobb vi gör. Vi sitter i fina lokaler på Markörgatan 10 i Handen.
Som vitvaruinstallatör ingår du i vårt team som utför installationer av vitvaror i bostadshus och tvättstugor i Stockholmsområdet.
Om rollen:
Du kommer att utföra installation, funktionskontroll och besiktning av vitvaror så som spisar och kylprodukter. Vid byte av vitvaror kör vi med lätta lastbilar så du behöver ha B-körkort. Arbetet innebär kontakt med privatpersoner i deras hem så du ska tycka om kundkontakt och vara lyhörd för kundens önskemål.
Du kommer att utgå från vårt kontor i Handen.
Den vi söker är:
* Självständig och utför arbete med hög kvalitet.
* Gillar att arbeta fysiskt, tunga lyft förekommer.
* Duktig på att möta kunder på ett professionellt sätt.
* Gillar tempo och när det händer mycket under en dag samtidigt som du arbetar strukturerat och på ett ordningsamt sätt.
* Har elkunskaper och gärna en bakgrund som fastighetstekniker, installatör, mekaniker eller snickare.
* Tekniskt intresserad och du har B-körkort.
* Behärskar svenska i tal och skrift.
Om anställningen:
* Tjänsten är heltid och tillsvidareanställning efter provanställning.
* Arbetstider är vardagar 7-16.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Utföra installationer av hushållsprodukter i hem och fastigheter.
Det vi erbjuder:
* Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter - om du har intresset så utbildar vi dig.
* Frihet under ansvar.
* Trevliga och kunniga kollegor.
* Familjekänslan i det lilla bolaget och tryggheten med tillhörigheten i en större koncern.
Tillsättning:
Inkomna ansökningar hanteras löpande.
Välkommen med din ansökan!
GMR Vitvaruservice erbjuder tjänster inom installation och service av vitvaror och tvättstugeutrustning hos fastighetsägare i Stockholmsområdet. Vi sitter i fina lokaler på Markörgatan i Handen där vi har kontor och lager. Vi arbetar med flera olika varumärken såsom Electrolux och Osby.
Vi har en värdegrund som genomsyrar vårt arbete. Våra värdeord är: Ledarskap, enkelhet och glädje.
Vi är också en del av Servly Group som är en märkesoberoende aktör inom installation och service av vitvaror, tvättstugor och andra hemprodukter med verksamhet runt om i landet. Som en del av Servly så har vi systerbolag och kollegor på olika platser i Sverige och det finns stora möjligheter till utbildning och utveckling av medarbetare inom hela gruppen.Publiceringsdatum2025-09-22KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GMR Vitvaruservice AB
(org.nr 559034-4999) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Malin Thalbäck malin.thalback@gmrvitvaruservice.se 0705358589 Jobbnummer
9521120