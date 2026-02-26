Installationselektriker
2026-02-26
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
, Borlänge
, Hedemora
, Ludvika
, Sandviken
Vi söker just nu installationselektriker för kunds räkning utanför Falun.
Du som söker är bosatt i närregionen.
Tjänsten avser installation vid byggnation av ett äldreboende, där man är i slutfasen.
Tillträde omgående för rätt person.
Arbetstider: Måndag-fredagProfil
Du som söker har relevant utbildning inom elyrket och har hunnit få arbetslivserfarenhet under minst tre år.
Du innehar ECY-certifikat eller motsvarande.
Lift- och fallskyddsutbildning är meriterande.
Körkort.
Du är driven och ska kunna ta egna beslut i vad som behöver göras etc.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Elektro AB är ett bemanningsföretag som är specialiserat på uthyrning av elektriker till bygg och industriprojekt.
Vi erbjuder både lokala- och resejobb i Sverige och Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett Elektro AB har kollektivavtal med Elektrikerförbundet och är certifierade enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
