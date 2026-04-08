Inspektionstekniker
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
Som inspektionstekniker besiktar du utrustning i Aitiks Anrikningsverk och andra kringliggande stationer. Du arbetar i underhållssystemet Maximo, genomför inspektioner och fattar beslut om utrustningens driftstatus. I arbetet ingår att analysera vibrationsmätningsdata och ge rekommendationer till underhållssektionen samt delta aktivt i driftssäkerhetsarbetet, bland annat incidentrapportering och riskbedömningar. Du optimerar och skapar nya underhållsplaner, utför och kvalitetsgranskar besiktningar/inspektioner samt säkerställer att garantiåtaganden efterlevs och hanterar avvikelser.
Inför och under reparationsstopp ansvarar du för besiktningar och ser till att arbeten utförs korrekt. Du arbetar med ständiga förbättringar och föreslår nytt slitmaterial.
Ekonomiskt sammanställer du behov och kostnader för inspektioner, deltar i budgetarbetet för sektionen och är en aktiv part vid upphandling och modifiering av utrustning.
Ditt team
Du kommer ingå i ett engagerat team på 4 inspektionstekniker. Ni rapporterar till Gruppchef Magnus Eriksson. Arbetstiden är förlagd till dagtid med flex.
Besikta utrustning
Analysera vibrationsmätningsdata
Aktivt driftsäkerhetsarbete
Kvalitetsgranska
Genomföra ekonomiska sammanställningar
Ditt bidrag
Vi ser fram emot att jobba med dig som bygger goda relationer och samarbetar bra med andra i tvärfunktionella team Du är strukturerad och kan planera din tid självständigt utan hinder för att vara flexibel då besiktning sker under daglig drift och vid reparationsstopp. Du delar även våra värderingar omsorg, mod och ansvar.
För att vara kvalificerad för rollen har du...
Gymnasieutbildning inom maskinteknik eller likvärdig utbildning
Erfarenhet av mekaniskt- och/eller besiktningsarbete
Dator- och systemkunskaper
Kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift
Körkort klass B.
Rollen ställer vissa fysiska krav då arbete kan ske på ojämna underlag, bullriga miljöer, underjordsarbete och arbete på hög höjd.
Det är meriterande med erfarenhet av Maximo samt kunskaper i vibrationsteknik och analys av vibrationsdata.
Varför arbeta tillsammans med oss?
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Magnus Eriksson, tfn. 0970-72 93 27.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Britt-Marie Persson, britt-marie.persson@boliden.com
, tfn. 070-601 74 95.
Facklig information får du av:
Unionen unionen.aitik@boliden.com
Ledarna ledarna.aitik@boliden.com
SACO saco.aitik@boliden.com
Sista dag att ansöka är 26 april 2026.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Så ansöker du
