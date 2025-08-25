Innesäljare till Södermalm
2025-08-25
Vill du arbeta med försäljning inifrån en inspirerande och central arbetsplats? Vi söker dig som är relationsskapande, målinriktad och trivs med att skapa affärer. Nu har du chansen att bli Innesäljare hos vår kund på Södermalm! Här blir du en del av ett engagerat försäljningsteam där kundkontakt, utveckling och samarbete står i fokus.
Om rollen - Innesäljare på SödermalmSom Innesäljare är ditt huvudansvar att driva och utveckla försäljningen mot både nya och befintliga kunder. Du arbetar proaktivt via telefon, mejl och digitala mötesplattformar för att bygga långsiktiga kundrelationer och säkerställa hög kundnöjdhet. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa starka försäljningsresultat och ta affärsområdet in i nästa steg.
Arbetsuppgifter inom försäljning och kunddialog Prospektera och kontakta potentiella kunder via telefon, mejl och digitala kanaler
Presentera och sälja företagets produkter och tjänster utifrån kundens behov
Bygga och utveckla starka och långsiktiga kundrelationer
Bokning av möten och uppföljning av leads
Uppdatera affärssystem och dokumentera säljaktiviteter
Samarbeta nära med marknad, säljkår och kundsupport för att säkerställa bästa möjliga kundupplevelse
Din profil - egenskaper och erfarenheter som vi söker hos en innesäljare Gymnasieexamen, gärna med inriktning mot försäljning, ekonomi eller motsvarande utbildning
Stort intresse för försäljning och kundrelationer
Kommunikativ, lyhörd och trivs med att arbeta mot tydliga mål
God datorvana samt förmåga att snabbt lära dig nya system och verktyg
Strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Flytande svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
Meriterande erfarenheter för rollen som innesäljare i Stockholm Erfarenhet av innesälj, telemarketing eller kundservice
Praktik eller arbete inom B2B-försäljning eller affärsutveckling
Vana att arbeta i CRM-system eller liknande affärssystem
Vi erbjuder dig En central arbetsplats på Södermalm med moderna och lättillgängliga lokaler
Stöttande kollegor och en inkluderande arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas och växa i en affärsdriven roll
Löpande coachning för att lyckas i försäljning
Heltidstjänst, kontorstider måndag-fredag
Anställning direkt hos kund, med konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Är du sugen på nästa steg inom försäljning och vill skapa affärer tillsammans med ett ambitiöst team? Sök tjänsten som Innesäljare redan idag - vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna vår konsultchef Ellinore Pereira på ellinore.pereira@andaragroup.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Ellinore Pereira ellinore.pereira@andaragroup.se Jobbnummer
9474879