Innesäljare industri EL
Ahlsell Sverige AB / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2025-10-02
Om jobbet som Innesäljare
Som innesäljare hos oss på Industri EL blir du en del av ett kompetent team som tillsammans driver och utvecklar vår försäljning. Som innesäljare blir du en nyckelperson i Sveriges största säljkår och kommer att få arbeta nära både kunder och kollegor.
Som innesäljare på Ahlsell är ett av dina viktigaste uppdrag att förstå kundens behov och skapa ett positivt kundbemötande. Du kommer dagligen att få jobba med:
• Ge bästa rådgivning och service till våra kunder kring produkter och lösningar
• Supportera kunder i produktval och orderläggning
• Skapa och följa upp offerter
• Kontakt med leverantörer
I rollen som Innesäljare på Ahlsell kommer du att ingå i Industrigruppen i Karlstad tillsammans med 13 kollegor. Du kommer att ersätta en uppskattad kollega som valt att gå i pension.
Är du den vi söker?
Vi hjälper till att dagligen lösa våra kunders problem och utmaningar, därför tror vi att det är viktigt att du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har en god kommunikativ förmåga. I rollen som Innesäljare är en dag inte den andra lik och det är en fördel om du kan hålla många bollar i luften samtidigt. En av våra framgångsfaktorer är vårt samarbete inom Ahlsell, därför är det extra viktigt för oss att du trivs med att arbeta nära kollegor och kunder. Du har en god förmåga att både skapa och upprätthålla långsiktiga relationer samtidigt som du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt.
Din bakgrund kan variera men vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från försäljning. Du har en god administrativ förmåga och är gärna tekniskt intresserad.
För oss är det viktigt att du som söker gillar att samarbeta. Med vårt enorma utbud av både produkter och lösningar gynnar det vår kund om vi arbetar som ett team. Vi kallar det One Ahlsell.
Som innesäljare på Industri EL behöver du vara strukturerad, serviceinriktad och lösningsorienterad. Din bakgrund kan variera men ett tekniskt intresse och vana att arbeta administrativt kommer att hjälpa dig i din roll. Vi ser gärna att du har en teknisk säljerfarenhet och/eller teknisk bakgrund inom området Industri EL. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet ifrån process- eller tillverkningsindustrin. Du motiveras av att skapa goda relationer och att överträffa kundernas förväntan lika starkt som du brinner för att ro affärer i hamn.
Därför ska du välja Ahlsell
Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. Vi har en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet. För oss är det viktigt att ta tillvarata på våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell - du påverkar din egen väg framåt.
Läs mer om vad det innebär att jobba på Ahlsell - Om Ahlsell | Jobba hos oss
Vad händer nu?
På Ahlsell arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och vill att Ahlsell ska spegla våra kunder och samhälle. Därför strävar vi efter att anställa nya kollegor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenhet. Tester kan förekomma som en del i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess.Vi läser ansökningarna löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, men senast 251031.
För frågor om tjänsten, kontakta Säljchef Robin Swed 072 598 77 45.
Alternativt Regional Försäljningschef Dennis Frimodig, 076 118 32 09.
Placeringsort: Karlstad.
Varmt välkommen med din ansökan!
