Innesäljare B2B i Lund. Fast lön + provision
Pauser Media AB / Säljarjobb / Malmö
2026-02-15
Har du tävlingsinstinkt och vill använda den för att tjäna pengar?
Vi söker säljare till kontoret i Lund, Lilla Fiskaregatan 4A.
Hos Pauser Media satsar vi på dig från dag ett. Du får en gedigen säljutbildning, daglig coachning och tydliga karriärvägar - perfekt för dig som vill utvecklas, utmanas eller nå nya mål inom försäljning.
Vi erbjuder:
Fast lön + hög provision (ingen gräns).
Säljutbildning + löpande träning.
Kickoffer, tävlingar och stark teamkänsla.
Heltid, vardagar (inga helger eller röda dagar).
Kontor centralt i Lund nära centralstationen.
30 år av produkter du kan lita på.
Trygg anställning - kollektivavtal Unionen.
Jobbet:
I rollen kommer du att arbeta aktivt med både befintliga och nya kunder inom näringslivet och den offentliga sektorn, främst via telefon. Pauser Media erbjuder efterfrågad strategisk kunskap, förpackad i kvalitativa tidningar, digitala sajter och nyhetstjänster. Du hjälper våra kunder att få tillgång till värdefulla analyser och insikter genom prenumerationer som ger full access till våra kunskapsplattformar - ett innehåll som gör verklig skillnad i deras beslutsfattande.
Våra varumärken är Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande.
Vi söker dig som:
Är målinriktad, energisk och gillar att tävla.
Talar och skriver flytande svenska.
Gillar att prata i telefon.
Arbetstider på plats i Lund 8-17 månd-torsd, fredagar 8-16
Skicka din ansökan till rekrytering@pausermedia.se
. Urval sker löpande - vänta inte!
Om oss
I över 30 år har Pauser Media levererat strategisk kunskap till våra kunder. Pauser Media sysselsätter idag ett 40-tal personer och har kontor i Stockholm och Lund.
Vi söker säljare till kontoret i Lund, Lilla Fiskaregatan 4A.
Frågor besvaras av Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd, 08-51795517 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/om-oss/ Arbetsplats
Pauser Media Jobbnummer
9743118