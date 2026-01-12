Innesäljare (B2B)
2026-01-12
Vi kommer att förstärka vårt team med tre (3) innesäljare med inriktning mot företag (B2B).
CMG Sport Sverige AB växer så att det knakar och söker nu fler medarbetare som är intresserade av att kliva ombord på en verklig framgångsresa.
Vi söker dig som är glad, positiv med ett starkt inre driv. Du gillar att arbeta i team men även individuellt. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av försäljning då vi utbildar dig. Så är du en positiv och nyfiken människa med massor av energi så är detta en arbetsplats för dig!
Som säljare arbetar du heltid, mån-fre 08,00-16,15 på vårt kontor i centrala Uddevalla där vi för närvarande är 25 st anställda. Du kommer att arbeta via telefon och mail med både nya och befintliga företagskunder. Vi arbetar i en positiv miljö med målmedvetna och ambitiösa medarbetare, korta beslutsvägar och högt i tak.
På CMG Sport Sverige AB får du de bästa förutsättningarna att utvecklas som säljare men även som människa. Vi har några av Sveriges absolut bästa säljare och coacher till förfogande samt erbjuder en intern säljutbildning, så tidigare erfarenhet av försäljning är alltså inte nödvändigt. Du får vad du behöver av oss.
Vi erbjuder
Vi erbjuder

Goda utvecklings- och karriärmöjligheter och har trygghet i en stark och framgångsrik organisation där alla har möjlighet att vara med och bidra, påverka och utveckla. Vi är även övertygade om att man som medarbetare växer, utvecklas och inspireras av en stark teamkänsla, därför tycker vi att det är viktigt att ha kul tillsammans - ibland även utanför arbetstid.

Publiceringsdatum
2026-01-12

Profil
Vi söker dig som är full av energi, ambitiös, glad och positiv och vill arbeta med produkter kopplade till svensk idrott. Du är arbetsam och målmedveten och vet att det krävs hårt arbete för att bli framgångsrik.
Arbetstid 08:00-16:15.
Månadslön: 25-45000 kr/mån.
OBS! Vi intervjuar kandidater löpande så skicka gärna in din ansökan så snart du kan. Tillträde efter överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
CMG Sport Sverige AB
(org.nr 556848-1245), http://www.cmggroup.se
Arbetsplats
CMG Trollhättan

Kontakt
Operativ Chef
Daniel Johansson
daniel@sportmail.se
0708445478

Jobbnummer
9678850