Innesäljare
2026-04-17
Vill du sälja kompetens som bygger Sverige? Bli vår nya Innesäljare i Varberg!
Är du en person som älskar att stänga affärer, bygga relationer och samtidigt göra verklig nytta för svenskt näringsliv? Hos Novo Utbildning får du en nyckelroll i ett stabilt bolag med hög tillväxttakt.
Om oss och rollen:
Sedan 1990 har Novo Utbildning varit en trygg partner för företag och offentlig sektor.
Vi hjälper företag i olika storlekar till kommuner att hålla sig uppdaterade inom bland annat arbetsmiljö, byggregler, juridik och projektledning.
Som innesäljare hos oss sitter du i förarsätet. Du ansvarar för att guida både befintliga och nya kunder till rätt utbildningsinsatser. Det är ingen ren ordermottagning - här handlar det om aktiv bearbetning, behovsanalys och att vårda långsiktiga samarbeten via telefon och digitala kanaler.
Vem är du?
Vi letar efter dig som har sälj i blodet och som drivs av att se resultat. Din inställning är din största tillgång:
Du är positiv, initiativrik och ser lösningar där andra ser hinder.
Vi söker dig som:
Älskar säljhantverket: Du har erfarenhet av B2B-försäljning eller försäljning mot offentlig sektor och trivs med telefonen som ditt främsta verktyg.
Är kommunikativ: Du behärskar svenska obehindrat och har en förmåga att skapa förtroende i varje samtal.
Har struktur: Du är van vid att arbeta i affärssystem och har god ordning på dina processer.
Meriterande: Har du erfarenhet från bygg-, anläggnings- eller installationsbranschen? Då kommer du snabbt in i våra kunders vardag!
Varför Novo Utbildning?
Hos oss får du arbeta i en prestigelös miljö på vårt kontor i vackra Varberg. Vi erbjuder:
En trygg anställning med kollektivavtal.
En produktportfölj som ligger i framkant och som kunderna faktiskt behöver.
Möjligheten att arbeta självständigt med stort eget ansvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: per.k@novoutbildning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novo Utbildning AB
(org.nr 556373-4218)
Västra Vallgatan 57 (visa karta
)
432 44 VARBERG Jobbnummer
9860053