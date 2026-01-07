Innesäljare
Siggesta Gård AB / Säljarjobb / Värmdö Visa alla säljarjobb i Värmdö
2026-01-07
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siggesta Gård AB i Värmdö
Driven Innesäljare till Siggesta Gård! ( Vikariat 1 år )Om Siggesta Gård - landet nära stan
Siggesta Gård - landet nära stan - är så mycket mer än bara ett hotell, en konferensanläggning och en restaurang. Vi är en destination med unika miljöer och ett varierat utbud som får våra gäster att känna sig som hemma. Här firas födelsedagar, bröllop och fester. Hit kommer både barnfamiljer och kompisgäng för att uppleva allt från avkoppling och möten till våra populära utomhusaktiviteter och loppisar.
På Siggesta Gård är våra medarbetare vår viktigaste tillgång. Här arbetar vi som ett starkt team som har roligt tillsammans varje dag. Vissa har jobbat hos oss i 16 år, andra pratar engelska, en tredje är tennistokig och en fjärde älskar blommor. Det som förenar oss är passionen för människor, möten och att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Nu söker vi en ny kollega till vårt sälj- och bokningsteam som brinner för att göra affärer och skapa upplevelser.
Rollen
Som innesäljare är du en del av sälj- och bokningsteamet på Siggesta Gård och arbetar med att driva, utveckla och optimera vår försäljning. Du är navet i vår sälj- och bokningsprocess - från första kontakt till genomförande och uppföljning.
Du tar hand om inkommande förfrågningar, driver säljprocessen från behovsanalys till signering och projektleder hela vägen till utvärdering. För att nå våra högt uppsatta mål hittar du nya lösningar för att fylla gården på bästa möjliga sätt.
Du skapar långsiktiga relationer, bygger förtroende och säkerställer att varje bokning - stor som liten - blir en upplevelse som överträffar gästernas förväntningar. Du är engagerad, nyfiken och proaktiv samt skicklig på att hitta lösningar utifrån kundernas olika behov.
Du arbetar med hela gården och samtliga våra segment.
Vad kommer du att göra?
-Din primära uppgift är att se till att gården alltid är så fullbokad som möjligt !
-Ansvara för bokningar från första offert till signering
-Hantera inkommande grupp-, konferens- och eventförfrågningar
-Genomföra behovsanalyser
-Säkerställa att bokningar följer kalkyler, nyckeltal och kvalitetsmål
-Följa upp och utvärdera bokningar, både kundmässigt och ekonomiskt
-Planera och projektleda konferenser
-Samordna resurser och bemanning tillsammans med andra avdelningar vid behov
-Ansvara för fakturering av genomförda bokningar
Vem är du?
Vi tror att du:
-Har tidigare erfarenhet från branschen, gärna från en innesäljavdelning
-Är säljdriven och trivs i en roll med mycket kundkontakt
-Är noggrann och detaljorienterad
-Brinner för relationsskapande och service på hög nivå
-Är strukturerad, lösningsorienterad och prestigelös
-Har god vana av digitala system; erfarenhet av VisBook och GetAccept är meriterande
-Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Vad erbjuder vi?
-En unik arbetsplats i fantastisk miljö - landet nära stan
-Ett varmt och engagerat team där vi genuint tycker om varandra och våra gäster
-En arbetsplats som satsar på hållbarhet, både i verksamheten och i personalens välmående
-En ägare som stöttar vår utvecklingsresa och ger oss möjlighet att växa
-Kollektivavtal och bra personalförmånerPubliceringsdatum2026-01-07Anställningsvillkor
-Vikariat på 1 år
-Deltid
-Intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
För mer information om tjänsten, kontakta madelene.lethman@siggestagard.se
Varmt välkommen till oss på Siggesta Gård Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Siggesta Gård AB
(org.nr 556245-4941), https://www.siggestagard.se/ Arbetsplats
Siggesta Gård Jobbnummer
9672438