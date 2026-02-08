Innesäljare - förändra en hel bransch!
Medla Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-02-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medla Sverige AB i Göteborg
, Borås
, Helsingborg
, Kristianstad
, Linköping
eller i hela Sverige
Är du hungrig på utmaningar?
Vi söker dig som ännu inte är mätt på personlig utveckling. Vi söker dig som med framåtanda tar dig an nya uppgifter. Vi söker dig som motiveras av att göra goda affärer. Helt enkelt - vi söker dig som kan det här med att sälja.
Om jobbet
Då vår expansion fortsätter behöver vi förstärka upp vår säljkår ytterligare, där din roll kommer innebära att sälja säkerhetstjänster till företag i Sverige över telefon i första hand. I vår produktportfölj ingår bland annat GDPR-kollen, digitala körjournaler, eÄTA, Företagsbevakaren och Min Jurist.
På vårt stora, nya kontor i Krokslätts Fabriker i Mölndal hittar du öppna medarbetare som hjälps åt att skapa den perfekta arbetsplatsen. Nära ledarskap, öppenhet mellan alla kollegor och gedigna utbildningar utvecklar våra säljare för att hela tiden nå nya höjder! För oss är det viktigt att hitta på spännande aktiviteter både på och utanför jobbet. Vi åker exempelvis på resor, tränar kampsport, åker på spa och har kontinuerligt nya försäljningstävlingar.
Arbetstid: 08.15-16.30 (mån-fre), 100% Heltid.
Anställning: Provanställning, 6 mån.
Lön: Snittlönen är idag 36 000:-/månaden. Fast garantilön från 25 000:- med generös provision.
Start: Snarast.
Om dig
Är du en driven person med vilja att utvecklas tillsammans med vårt framgångsrika och unga försäljningsteam, söker vi just dig. Har du tidigare erfarenhet från försäljning ser vi det som en merit, men det är inget krav för tjänsten då störst vikt läggs på din personlighet. Kontoret genomsyras av en energirik puls och härlig gemenskap där vi premierar framgångar och arbetar stenhårt med att få varje medarbetare att lyckas och trivas i sin roll - därför hoppas vi att du går in helhjärtat med samma inställning som oss.
Är du ändå inte helt övertygad ännu? Läs vidare och låt oss berätta mer.
Om Boomr
Vi startade redan 2002 och hade då endast en tjänst. Idag har vi utvecklats till att ha cirka 60 anställda och flera olika innovativa tjänsteområden som hjälper kunderna i sin vardag. Vi blev 2014, 2015 och 2016 utnämnda av Veckans Affärer till ett Superföretag. Med alla våra smarta tjänster stöttar vi små- och medelstora bolag runt om i Sverige. Boomr skapar därmed en tryggare miljö för företagare i hela landet!
Vad säger medarbetare?
Vi är ett expansivt och hungrigt företag som värnar om våra anställda. Här berättar en av våra anställda, Hugo Andersson, varför han valde att börja på Boomr.
"Det kändes självklart. Det fanns fler jobb att söka inom samma kategori, men efter att jag hade varit på intervjun, sett lokalerna och pratat med mina framtida chefer blev jag övertygad om att det skulle vara min nya arbetsplats. Med facit i hand är ingen dag den andra lik - jag utvecklas varje dag här!"
Vidare berättar Hugo vad som är det bästa med hans jobb och vad vi gör för att hålla sammanhållningen vid liv.
" Vi brukar tala om arbetsplatsen som ett omklädningsrum, en metafor jag tycker beskriver oss väldigt bra - alla har sin plats och sina uppgifter, men samtidigt har vi alla mål och väldigt roligt längst vägen. Sedan måste jag också slå ett slag för alla roliga aktiviteter vi gör efter arbetstid så som att gå på Liseberg, spela padel, tävla på Gökboet eller sluta tidigt en fredag och käka gemensam lunch."
Missa inte denna chans, skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Fast och Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.boomr.se Arbetsplats
Boomr AB Jobbnummer
9729563