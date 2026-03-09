Inköpssamordnare
2026-03-09
Vill du vara en del av en verksamhet som har en central roll i Sveriges totalförsvar? Då har du kommit rätt!
Enheten för ekonomi och upphandling är en del av ledningsstaben och har det övergripande ansvaret för att driva, samordna, utveckla och ge stöd i myndighetens processer som rör ekonomi, inköp och upphandling.
Nu söker vi en inköpssamordnare som vill vara med och utveckla myndighetens beställarorganisation och beställarstöd. Detta är en ny roll och det finns goda möjligheter att vara med och forma rollen utifrån din kompetens i relation till dina kollegor.
Rollen är samordnande och verksamhetsnära med fokus på inköp- och upphandling. Arbetsuppgifterna är omväxlande, du arbetar både självständigt och i samarbete med kollegor och chefer. Du kommer bland annat att:
- Ge råd till verksamheten i frågor kring inköp, avtal och e-handel.
- Samordna, informera och utbilda myndighetens beställarorganisation.
- Ta fram och presentera inköpsanalyser.
- Stödja verksamheten i genomförandet av direktupphandlingar och beställningar.
- Delta i implementering och förvaltning av e-handelssystem.
- Delta i utveckling av befintliga arbetsprocesser och metoder.
- Administrera myndighetens avtalsdatabas och prisjusteringar.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning inom upphandling, inköp, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen ska du även ha:
- Flerårig erfarenhet inom inköps- eller upphandlingsområdet.
- God kunskap om regelverket för offentlig upphandling.
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Inköpsarbete eller upphandling inom offentlig verksamhet.
- Digitala system för beställning, upphandling, inköpsanalys och e-handel.
- En rådgivande roll utifrån arbete i en stödfunktion.
Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och bygger professionella relationer genom ett respektfullt och tydligt bemötande. Rollen kräver att du har förmåga att självständigt strukturera och driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är lyhörd för din omgivning och kommunicerar genom att anpassa information efter mottagare och situation. Du är nyfiken, arbetar med helhetssyn och kommer med nya idéer när du ser möjligheter till förbättring.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Placeringsort är Karlstad. Resor till övriga kontor förekommer. Tillträde enligt överenskommelse.
På grund av verksamhetens karaktär utförs arbetet huvudsakligen på plats, vilket vi hoppas kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att träna på arbetstid och får självklart friskvårdsbidrag. Vi erbjuder även föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på din ålder.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.Om företaget
Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sverige säkrare . Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss.
Så här söker du
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har i stället valt att fokusera på urvalsfrågor och CV för en värderingsfri rekrytering.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
